Enner Valencia yeni takımına imza attı. Forma numarası dikkat çekti

Fenerbahçe'nin sezonu gol kralı olarak tamamlamasına rağmen sözleşmesini uzatmadığı Valencia, yeni takımına imza attı.
Valencia, Brezilya'nın Internacional kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüp, transferi sosyal medya hesabından duyurdu. Valencia'nın 13 numaralı formayı giyeceği de açıklandı.
Sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye veda eden Valencia, "Teşekkürler Fenerbahçe. Her zaman kalbimizde kalacaksın" ifadelerini kullandı.
Valencia, Fenerbahçe'deki son sezonunda 48 maçta 33 gol atmıştı