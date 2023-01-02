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Doktorlar yoğun mesaide. Enner Valencia'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia'nın salı günü oynanacak Antalyaspor maçında forma giyme şansının az olduğu bildirildi.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 15:40
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Enner Valencia'dan Fenerbahçe'ye kötü haber. Doktorlar yoğun mesaide

Doktorlar yoğun mesaide. Enner Valencia'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
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Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia'nın salı günü oynanacak Antalyaspor maçında forma giyme şansının az olduğu bildirildi. Sarı lacivertli ekibin teknik heyeti, Valencia'nın Galatasaray derbisine yetişmesini umuyor. Diz sakatlığı yaşayan Enner Valencia'nın Antalyaspor maçı sonrasındaki kritik Galatasaray derbisine yetişmesi için kulüp doktorları yoğun bir mesainin içine girmiş durumda olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

EKVADORLU'DAN 19 GOLE DİREKT KATKI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkan Enner Valencia, 15 maç gol atıp 4 asist yaptı. 33 yaşındaki oyuncu, ligde attığı 13 golle krallık yarışında ilk sırada bulunuyor.

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