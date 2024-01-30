Ensar Vakfı yöneticisine seçim öncesi kıyak. Yeme de yanında yat ihalesi

Arşa satışı ve yandaş şirketlere verdiği ihalelerle sıklıkla gündeme gelen Üsküdar Belediyesi, tartışmalı bir ihaleye daha imza attı. Daha önce de belediyeden milyonlarca lirayı bulan ihaleler alan iki şirket, Hilmi Türkmen’in başkanı olduğu Üsküdar Belediyesi’nden milyonlarca liralık iki ihale daha aldı.

Belediye, 26 Ocak 2023 tarihinde sosyal tesis işletmelerinde için kuru gıda alımı ihalesine çıktı. İhaleyi, 10 milyon 220 bin TL’ye Akis Yiyecek ve İhtiyaç Maddeleri adlı bir şirket kazandı. Belediyenin 21 Ocak günü çıktığı aynı sosyal tesislere içecek almak için olan ihale ise Şirin Kardeşler Gıda İnşaat isimli şirkete verildi.

Söz konusu şirketlerden Şirin Kardeşler İnşaat’ın yöneticileri arasında Ensar Vakfı yöneticisi İsmail Şahin bulunuyor. Aynı zamanda, diğer şirket Akis Yiyecek ve İhtiyaç’ın yöneticiler arasında ise Şahin’in kardeşleri var. İhaleler açık usul yöntemiyle yapılsa da, iki ihaleye sadece tek bir şirketin katılması dikkatleri çekti.

Bu şirketler, belediyeden aldıkları kamu ihaleleriyle bilinmekte. Akis Yiyecek şirketi 2018’den bu yana toplamda 49 kamu ihalesi aldı ve şirketin aldığı bütün kamu ihaleleri Üsküdar Belediyesi’nden alındı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli, 91 milyon 136 bin TL olarak kayıtlarda bulunuyor.

Diğer şirket Şirin Kardeşler Gıda İnşaat ise 2015’ten bugüne kadar 39 kamu ihalesi aldı ve bu şirkette tüm kamu ihalelerini Üsküdar Belediyesi’nde aldı. İhalelerin toplam bedelinin 217 milyon 992 bin TL olduğu biliniyor.

BELEDİYE ÖNÜNDE EYLEM YAPILMIŞTI

AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin 2022 yılında Ensar Vakfı yöneticisi İsmail Şirin’e ve kardeşlerine verdiği milyonlarca liralık ihaleler belediye binası önünde protesto edilmişti.

Söz konusu eylemde, “Belediye Başkanı AKP'li Hilmi Türkmen ve ekibi, Üsküdar’ın kaynaklarını, kendisine yandaş olan ufak bir azınlığa aktarmaya devam ediyor” açıklaması yapılmıştı.