Enzo Millot transferinde Galatasaray'a dev rakip geldi

Avusturya kampını bitiren ve İstanbul'a dönen son şampiyon Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor.

Stuttgart'ın yıldız 10 numarası Enzo Millot için harekete geçtiği iddia edilen sarı kırmızılılara transferde rakip çıktı.

Fransız basınında çıkan habere göre La Liga devi Atletico Madrid de Millot ile görüşmelere başladı.

Haberde İspanyol temsilcisinin yıldız orta saha ile maaşı konusunda anlaşmaya vardıktan hemen sonra Stuttgart'a resmi teklifini ileteceği kaydedildi.

Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız 10 numara ile Galatasaray'ın yanı sıra bazı Alman kulüplerinin de ilgilendiği belirtildi.

Geçen sezon 43 maçta forma giyen 23 yaşındaki Millot, 12 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.