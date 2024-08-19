eOfis: Sanal ofis, girişimciler ve freelancer’lar için en uygun çözüm

Pandemiyle hız kazanan uzaktan çalışma trendi, iş dünyasında köklü bir değişim yarattı. Bu dönüşüm; serbest çalışan, freelancer, girişimci sayısını arttırdı. Bu sebeple şirket kurulum sayıları da arttı. Şirket kurulumunun olmazsa olması olan yasal iş adresi ihtiyacına uygun maliyetli çözümler sunan sanal ofis hizmetlerine ilgiyi artırdı. eOfis, bu talebi karşılamak için Türkiye genelinde 60’tan fazla merkezi lokasyonda A+ plazalarda hizmet veriyor. Sanal ofisler, sadece yasal adres sağlamanın ötesinde, ticaret, danışmanlık ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler için stratejik bir avantaj haline geldi.

MELDA ÇELİK: "GİRİŞİMCİLER İÇİN EN UYGUN ÇÖZÜM SANAL OFIS"

eOfis Pazarlama ve İş Geliştirme Yöneticisi Melda Çelik, uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte girişimcilerin sanal ofis çözümlerine olan ilgisinin arttığını belirtiyor. 2023 yılında kurulan girişimlerin %35’i uzaktan çalışmayı tercih ederken, sanal ofis çözümlerinin bu girişimcilere sunduğu avantajlar dikkat çekiyor. Çelik, "ABD’de başlayan uzaktan çalışma trendi, Türkiye'de de hızla yayılıyor. Girişimciler, e-ticaret profesyonelleri ve uzmanlar, yasal iş adresi ve diğer avantajları nedeniyle sanal ofis hizmetlerimize yöneliyorlar" dedi.

EOFIS, SEKTÖREL İHTİYAÇLARA YÖNELİK SANAL OFIS ÇÖZÜMLERİ SUNUYOR

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) verilerine göre, çalışan nüfusun %30'u uzaktan çalışma imkânına sahip. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verileri ise 2024’ün ilk çeyreğinde 4 bini aşkın yeni işletmenin kurulduğunu gösteriyor. Bu girişimlerin büyük bir kısmı, prestijli ofis adresi sağlayan sanal ofis hizmetlerinden yararlanıyor. eOfis’in müşteri kitlesinde ticaret, e-ticaret, eğitim, danışmanlık ve bilişim sektörleri öne çıkıyor. Ancak, bu hizmet inşaattan hukuka, imalattan turizme kadar geniş bir yelpazede birçok sektöre hitap ediyor.

PRESTIJLI OFIS ADRESİ, İŞLETMELER İÇİN STRATEJİK BİR AVANTAJ

Melda Çelik, A+ plazalarda konumlanan prestijli ofis adreslerinin, girişimciler için sunduğu stratejik avantajları vurguluyor. Girişimciler, özellikle üst segment sektörlerdeki hedef kitlelerine hitap ederken, prestijli bir ofis adresinin iş başarısını ve satışları artırdığına dikkat çekiyor. eOfis, sunduğu sanal ofis hizmetleriyle yalnızca yasal iş adresi sağlamanın ötesine geçiyor; kargo karşılama, profesyonel santral hizmeti, toplantı salonu hakkı gibi ek avantajlarla işletmelerin iş yapma süreçlerini kolaylaştırıyor.

EOFIS, İSTANBUL’DA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

İstanbul Hazır Ofis Pazarı 2024 1. Çeyrek araştırması, şehirdeki hazır ofis sayısının %23 oranında artarak 198’e ulaştığını ortaya koydu. Bu büyüme, eOfis’in İstanbul’da üç yeni şube açarak lokasyon sayısını 45’e çıkarmasıyla destekleniyor. Türkiye genelinde ise 13 şehirde faaliyet gösteren eOfis, en yaygın servis ofis markası olarak girişimcilere ve freelancer’lara yönelik çözümler sunuyor. eOfis, iş prestijini artırmak ve verimliliği arttırmak isteyen tüm girişimcileri, sanal ofis hizmetlerinden yararlanmaya ve eOfis’in profesyonel ağına katılmaya davet ediyor.