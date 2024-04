EOKA’cı/Enosis’çi Hristodulidis’in maskesini TMT izindeki KKTC Cumhurbaşkanı Tatar düşürdü

Kısa bir süre önce Avrupa Konseyi liderler toplantısı çerçevesinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le Brüksel’de görüşen Rum Yönetimi Başkanı faşist EOKA’cı/Enosis’çi Nikos Hristodulidis, Guterres’in kendisine Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılmasına yönelik öneriler sunduğunu açıkladı. Hristodulidis, kendisinin sunulan önerileri kabul ettiğini, yarın New York’ta Guterres ile görüşecek olan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın da önerileri kabul etmesini umduğunu bildirdi. Bildiğiniz gibi Hristodulidis göreve geldiğinden beri KKTC’nin tanınmasını önlemek için elinden geleni yapmakta ve müzakereleri kendi ön şartları ile yani Crans Montana’da kaldığı yerden başlatmak istemektedir. Hristodulidis 1 Nisan’da, terör örgütü EOKA’nın kuruluşunun 69. Yılı etkinliklerinde yaptığı açıklamalarda gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Maskesi düşen Hristodulidis’e ağzının payını KKTC Cumhurbaşkanı Tatar anında verdi. Önce Hristodulidis’in katıldığı tüm ayin ve törenlerde, yüzlerce kardeşimizi hunharca katleden, binlercesini göçe zorlayan, yerleşim yerlerimizi yakıp, yıkıp, yağmalayan ve soykırım teşebbüsünde bulunan EOKA katillerine düzdüğü övgülere bir bakalım. Konuşmasında, İngiliz boyunduruğundan kurtulmak, kendi kaderini tayin etmek ve Yunanistan'la ENOSİS amacıyla, EOKA'nın silahlı mücadelesinde hayatlarını ortaya koyanların büyüklüğü önünde minnetle eğildiğini belirten Hristodulidis, Başpiskopos Makarios ve General Yorgos Grivas Digenis'in önderliğinde, çok az silah ve ilkel askerî eğitimle Kıbrıslı Rumların, kahramanlık dersleri verdiklerini ve kanlarıyla 1821 ve 1940 destanlarının yanında ulus tarihinin en yeni sayfalarını yazdıklarını belirtti. Hristodulidis, genç nesillere EOKA katillerini örnek almalarını öğütledi. Katillerle gurur duyduğunu, EOKA ruhuyla ülkesinin sözde işgalden kurtulması için var güçleri ile çalıştıklarını vurguladı. Hristodulidis, ulusal kurtuluş mücadelesi savaşçıları diye nitelediği EOKA’cı katillere atıfta bulunarak, “onların fedakârlıklarına ve mücadelelerine karşı sorumluluğumuzun ağırlığını hissediyoruz. Devlet olarak Türk tarafının bizi getirdiği çıkmazdan bir çıkış elde etmek ve müzakerelerin yeniden başlaması için her gün, ısrarla ve özenle çalışıyoruz. Uluslararası hukuk, Avrupa müktesebatı ve BM kararlarını müttefikimiz olarak kabul ederek, işgalden ve Türk askerlerinden kurtulmak, ülkemizin kurtuluşu ve yeniden birleşmesi için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz” dedi. “Çocuklarımıza ve genç nesillere EOKA'yı, daha iyi bir Kıbrıs için canlarını veren herkesin mücadelesini ve fedakârlıklarını, bugün sahip olduğumuz Kıbrıs Cumhuriyeti'ni anlatmak gibi bir yükümlülüğümüz ve görevimiz var. Bu hiçbir şekilde, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabaları olumsuz etkilemez. Zira olası bir çözümün yaşayabilirliği büyük ölçüde her bir bireyin tarihsel kimliğine saygı gösterilmesiyle mümkündür.” Görüldüğü üzere Hristodulidis EOKA gününde kin kustu; Türkleri hedef göstererek, EOKA katillerinin ruhuyla mücadele çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çok haklı bir çıkışla terör örgütü EOKA’ya övgüler düzen, Türk düşmanlığını gizlemeyerek kin kusan, Ada’nın tamamının Elenleştirilmesi için mücadeleye devam edeceklerini bildiren faşist EOKA’cı/Enosis’çi Hristodulidis’i anında yanıtladı. Tatar, eli kanlı terör örgütü EOKA’nın silahlı eylemlere başlamasının 69. yıl dönümünde Hristodulidis’in yaptığı açıklamaları şiddetle eleştirerek, “Rum-Yunan zihniyetinin hâlâ değişmediğini ve gerçekleşmesi mümkün olmayan hayaller peşinde koştuklarını bir kez daha göstermiştir” dedi. Tatar, Hristodulidis’e gerçekleşmesi mümkün olmayan hayallerin peşinden koşmaktan vazgeçip, diyalog ve çözüm yönündeki çağrılarına olumlu yanıt vermesini istedi. Tatar, Hristodulidis’in yaptığı açıklamaların “‘yüzündeki çözüm yanlısı’ maskeyi düşürürken, gerçek zihniyeti ile düşüncelerini de ifşa ettiğini” belirtti. Tatar, EOKA katillerinin adadaki vahşetini ve önemli tarihsel gerçekleri Hristodulidis’in yüzüne vurdu. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusunun adil, kalıcı ve sürdürülebilir şekildeki çözümünün, gündeme getirdikleri ve önerdikleri egemen eşit iki ayrı devletin varlığına dayalı çözümden geçtiğini vurgularken “Egemen eşitliğimiz ile eşit uluslararası statümüzün kabul edilmesi de esastır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar New York’ta yarın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı görüşme öncesinde Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamada, mevcut pozisyonumuzdan asla geri adım atılmayacağını, millî siyaseti sürdürmekte kararlı olduğunu da belirtti. Bütün bu karşılıklı söylenenlerden ve tarihî gerçekleri ifşa ettikten sonra iki tarafın uzlaşacağına, anlaşmak için ortak zemin bulunacağına inananlar varsa ben bunların aklına şaşarım.