8 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Doğalgaz ihracatında usul ve esaslar belli oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), doğal gaz ihracat çıkış noktalarının kullanımına ilişkin usul ve esasları belirledi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 10:05
Takip Et

EPDK açıkladı. Doğalgaz ihracatında yeni dönem

Doğalgaz ihracatında usul ve esaslar belli oldu
+
Aa
-

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, EPDK'nin Doğal Gaz İhracat Çıkış Noktalarının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar'a ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, doğal gaz iletim şirketi her bir ihracat çıkış noktası için uygulanacak maksimum ayrılabilir kapasite (MAK) değerini ve ilgili dönem için rezerve edilebilecek atıl kapasiteleri gaz yılı öncesi kapasite rezervasyonunu son başvuru tarihinden 60 gün önce, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın doğal gaz arz güvenliği görüşlerini dikkate alarak ilan edecek.

İletim şirketi tarafından, gaz yılı içerisinde bakanlık görüşü dikkate alınarak ihracata konu edilecek miktarın kesintili ya da kesintisiz olacağına, mevsimsel nitelik arz edip etmeyeceğine ve gerekli görülen diğer hususlara yayımlayacağı kapasite ilanı duyurusunda yer verilecek.

Ayrıca, iletim şirketi, bakanlık görüşü çerçevesinde birden fazla ardışık takvim yılını kapsayacak şekilde uzun dönemli kapasite rezervasyonuna ve söz konusu dönem için ilgili ihracat çıkış noktasında geçerli olacak şekilde iletim kapasite bedelinin belirlenmesine imkan verecek kapasite ilanı duyurusu yapabilecek.

İhracat çıkış noktaları arasında İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar'ının (ŞİD) kapasite aktarımına ilişkin hükümleri uygulanmayacak.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
1
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
2
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
3
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
4
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
5
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Suriye’de görevli Türk askerlerinin seçmen kağıtları Washington, Lizbon, Kazan, New York, Lefkoşa büyükelçiliklerine çıktı
6
﻿Suriye’de görevli Türk askerlerinin seçmen kağıtları Washington, Lizbon, Kazan, New York, Lefkoşa büyükelçiliklerine çıktı
﻿Suriye’de görevli Türk askerlerinin seçmen kağıtları Washington, Lizbon, Kazan, New York, Lefkoşa büyükelçiliklerine çıktı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
7
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Samsun'da deprem
﻿Samsun'da deprem
﻿Samsun'da deprem
﻿Duvar sarmaşığı bitkisi regl ağrılarına iyi geliyor
﻿Duvar sarmaşığı bitkisi regl ağrılarına iyi geliyor
﻿Duvar sarmaşığı bitkisi regl ağrılarına iyi geliyor
﻿Ukrayna, Suriye’ye 50 yıllık süreyle yaptırım uygulamayı önerdi
﻿Ukrayna, Suriye’ye 50 yıllık süreyle yaptırım uygulamayı önerdi
﻿Ukrayna, Suriye’ye 50 yıllık süreyle yaptırım uygulamayı önerdi
﻿Yılın soygunu paylaşımı Icardi'yi yaktı
﻿Yılın soygunu paylaşımı Icardi'yi yaktı
﻿Yılın soygunu paylaşımı Icardi'yi yaktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.