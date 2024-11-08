EPDK açıkladı: Elektrikli araç şarj soket sayısı eylülde arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) eylül ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonları toplam kurulu gücü, eylülde bir önceki aya göre yüzde 8,70 artışla 1511 megavat oldu.

Eylülde toplam soket sayısı önceki aya göre yüzde 3,96 artışla 23 bin 377'ye çıktı. Bu rakam, ağustosta 22 bin 485 olarak kayıtlara geçmişti.

Bu dönemde, AC şarj noktası sayısı 14 bin 226'dan 14 bin 543'e, DC şarj noktası sayısı ise 8 bin 259'dan 8 bin 834'e yükseldi.

Öte yandan, ağustosta 138 bin 429 adet olan elektrikli araç sayısı eylülde 146 bin 965'e ulaştı.