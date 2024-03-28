EPDK açıkladı. Türkiye'nin petrol ithalatı arttı

Kaynak: AA
EPDK açıkladı. Türkiye'nin petrol ithalatı arttı
Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, ocakta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 11,02 artarak 3 milyon 829 bin 662 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK Türkiye'nin ocak ayına ait "Petrol Piyasası Sektör Raporu"nu yayınladı. Türkiye'nin petrol ithalatının arttığı görüldü. İthalatta en büyük kalem olan ham petroldeki artış oranı yüzde 7,28 olarak kayıtlara geçti.

Motorin türlerinin ithalatında ise büyük artış görüldü. Buna göre motorin ithalatı yüzde 31,10 artış göstererek, 1 milyon 18 bin tona çıktı. İthalatın geri kalan bölümü ise havacılık, denizcilik, benzin ve diğer ürün gruplarında oluştu.

Toplam ithalat ise ocak ayında geçen yılın aynı ayına kıyazla yüzde 11,02 oranında artış gösterdi.

RUSYA İLK SIRADA

Ham petrol ithalatında ilk sırayı Rusya aldı. 2 Milyon 562 bin ton Rusya'dan ham petrol ve petrol ürünleri ithal edildi. İkinci sırayı Irak, üçüncü sırayı da Kazakistan aldı.

Türkiye'deki benzin satışları geçen yıla göre yüzde 29,94 arttığı gözlendi. Motorin satışlarında ise artış oranı yüzde 8,34 ile 1 Milyon 952 bin ton olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 17,66 ARTTI

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,23 artarak 336 bin 942 tona yükselirken, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 3,44 azalarak 109 bin 940 ton olarak gerçekleşti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 6,14 azalarak 48 bin 292 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 41,04 azalarak 199 bin 311 ton oldu.

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