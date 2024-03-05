EPDK Başkanlığı'na 4. kez Mustafa Yılmaz atandı. Resmi Gazete’de yayımlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanlığı'na bir kez daha Mustafa Yılmaz atandı

Karar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yılmaz böylece 4. kez EPDK Başkanlığı görevine atanmış oldu.

MUSTAFA YILMAZ KİMDİR?

1966 yılında Gaziantep’in Nizip ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Yılmaz, buradaki ortaöğreniminin ardından 1984-1988 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini tamamladı.

1989 yılında İstanbul'da serbest avukatlığa başlayan Yılmaz, 2004 yılına kadar enerji sektöründe avukat olarak çalıştı.

2004 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile EPDK Kurul Üyeliğine atanan Mustafa Yılmaz, 2010 yılında ise EPDK İkinci Başkanlığa getirildi.

2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile EPDK Başkanı olarak atanan Yılmaz, 2016’da görev süresinin bitmesinin ardından da ikinci kez bu göreve getirildi.

Yılmaz; 4 yıllık görev süresinin dolması sonrası 2020’de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla üçüncü kez EPDK Başkanlığına atandı.

Yılmaz’ın, aynı zamanda Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) ve Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği’nin (MEDREG) Yönetim Kurulu üyelikleri de bulunuyor.

İngilizce bilen Yılmaz, evli ve üç çocuk babası.