EPDK'dan elektriğe sessiz sedasız zam! 10 milyon evin elektriği 2,5 kat artacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), "Son Kaynak Tedarik Tarifesi" limitlerinde değişiklik yaparak elektrik kullanımında limitleri değiştirdi.

Ziraat Bankası eski müdürü ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, alınan bu kararı sosyal medya hesabından değerlendirdi ve değişikliğin etkilerini kamuoyuyla paylaştı.

FATURALAR İKİ KATINA ÇIKACAK

Prof. Dr. Babuşcu, yaptığı paylaşımda, EPDK tarafından belirlenen yeni limitlere göre, yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) tüketimi olan konut ve ticarethane abonelerinin artık sübvansiyonlu elektrik kullanamayacağını açıkladı. Bu tüketim limitinin üzerindeki abonelerin, devlet sübvansiyonu olmadan, gerçek maliyetler üzerinden elektrik satın almak zorunda kalacağı aktaran Babuşcu, bu kararın tüketiciye gizli bir zam anlamına geldiğini ve faturaların iki katına çıkabileceğini ifade etti.

1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

"Yıllık 5 bin kw tüketimi olan konutlar ve ticarethaneler sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak." diyen Babuşcu, yeni düzenlemenin 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe gireceğini ve fatura maliyetlerini ciddi oranda artıracağını kaydetti. Mevcut durumda ortalama 200 TL olan bir faturanın, bu limitin aşılması durumunda 500 TL'yi bulabileceğine dikkat çekti.

10 MİLYON HANE ETKİLENECEK

Babuşcu, yaklaşık 45 milyon elektrik abonesi bulunan Türkiye'de bu düzenlemeyle, abonelerin yüzde 20'sine denk gelen 10 milyon civarında konut ve ticarethane abonesinin etkilenmesinin beklendiğini belirtti.