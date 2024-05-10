EPDK’ya Enerji Yönetim Sistemi Belgesi

EPDK tarafından yapılan duyuruya göre, bu sertifika; kurumların enerji politikalarını oluşturmasına, enerji kullanımını düzenlemesine ve enerji yönetim sistemi performansını sürekli iyileştirerek geliştirmesine olanak tanıyor.

EPDK’nin gerçekleştirdiği uygulamalar sonucunda TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası’nı alması, enerji tüketiminde azalma, enerji maliyetlerinde düşüş, verimlilikte artış ve çevresel etkilerin azaltılması gibi başarılarını resmi olarak kanıtlamış oldu.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, enerji tasarrufu ve çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük bir öneme sahiptir.