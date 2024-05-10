EPDK’ya Enerji Yönetim Sistemi Belgesi

Kaynak: AA
EPDK’ya Enerji Yönetim Sistemi Belgesi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası almaya layık görüldü.

EPDK tarafından yapılan duyuruya göre, bu sertifika; kurumların enerji politikalarını oluşturmasına, enerji kullanımını düzenlemesine ve enerji yönetim sistemi performansını sürekli iyileştirerek geliştirmesine olanak tanıyor.

EPDK’nin gerçekleştirdiği uygulamalar sonucunda TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası’nı alması, enerji tüketiminde azalma, enerji maliyetlerinde düşüş, verimlilikte artış ve çevresel etkilerin azaltılması gibi başarılarını resmi olarak kanıtlamış oldu.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, enerji tasarrufu ve çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük bir öneme sahiptir.

Son Haberler
Belçika televizyonu Eurovision yayınını kesip İsrail’i protesto etti Kültür Sanat
Belçika televizyonu Eurovision yayınını kesip İsrail’i protesto etti
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD'ye: Gerekirse yalnız kalırız Dünya
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD'ye: Gerekirse yalnız kalırız
Sinan Ateş cinayetinde tetikçinin kaçırıldığı ikinci araç da Ülkü Ocakları’ndan çıktı Gündem
Sinan Ateş cinayetinde tetikçinin kaçırıldığı ikinci araç da Ülkü Ocakları’ndan çıktı
CHP'den Doğu Türkistan çıkışı Gündem
CHP'den Doğu Türkistan çıkışı
Regl (adet) ağrısına ne iyi gelir? Kadınlara uzmanlardan müjde geldi Sağlık
Regl (adet) ağrısına ne iyi gelir? Kadınlara uzmanlardan müjde geldi
İş adamının kızı iç çamaşırı mankeni oldu. Babası bu pozları görünce deliye döndü. Magazin
İş adamının kızı iç çamaşırı mankeni oldu. Babası bu pozları görünce deliye döndü.