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Epilasyon için gitti, vücudu yandı 

Elazığ'da, epilasyon için bir güzellik merkezine giden Zeliha A.’nın bacaklarında, epilasyon cihazının yanlış kullanılması nedeniyle yanıklar oluştu. Zeliha A., “Bu milleti neden yakıyorlar? Canım çok acıyor. Ben karakola gittiğim zaman 3-4 kişi daha gelmişti benimle aynı şikayette olan'' dedi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 10:19
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Epilasyon için güzellik merkezine gitti, vücudunda yanıklar oluştu

Epilasyon için gitti, vücudu yandı 
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Elazığ'da yaşayan Zeliha A., epilasyon için gittiği güzellik merkezinde epilasyon cihazının yanlış kullanılması nedeniyle bacaklarında yanıklar oluştuğu gerekçesiyle karakola şikayette bulundu.

Zeliha A., yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı:

“Bir güzellik salonuna gittim, lazere. 2-3 seans sonra gittiğimde, yeni bir eleman almışlardı. O eleman beni baştan aşağıya kadar yaktı. Olay sonrası hastaneye gittim. Hastaneden sonra beni karakola yönlendirdiler. Orada, karakolda şikayetçi oldum. ‘Git paranı al’ dediler. Paramı da vermediler. Vücudumun hepsi komple yanmış durumda. Bana ilaç verdiler, ilaç da olmuyor. Bunlara denetim yapılmasını istiyorum. Bir cihaz getiriyorlar, başlık getiriyorlar, o başlığı satıyorlar. Başlık bittiği zaman cihazları kaldırıyorlar, ikinci defa getiriyorlar. ‘Yok, bu değil’ deyip geçiştirerek krem satıyorlar. Sonra ‘Bu krem de olmadı’ deyip başka bir krem satıyorlar. Denetim yapılması lazım yani. Bu milleti neden yakıyorlar? Canım çok acıyor. Ben karakola gittiğim zaman 3-4 kişi daha gelmişti, benimle aynı şikayette olan.”(AA)

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