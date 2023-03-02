2 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Epilepsi nöbeti kaza yaptırdı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde epilepsi nöbeti geçiren sürücünün kullandığı otomobil, yol çalışmalarının devam ettiği Bülent Ecevit Bulvarı’nda kapalı alana düşerek iş makinesine çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 10:30
Takip Et

Epilepsi nöbeti kaza yaptırdı

Epilepsi nöbeti kaza yaptırdı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, kaza, akşam saatlerinde Alipaşa Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. 

Hastane istikametinden Cumhuriyet Parkı istikametine seyreden K.Ö. idaresindeki 59 ZL 072 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol çalışmalarının devam ettiği kazılan kapalı alana düşerek iş makinesine çarptı.

Epilepsi nöbeti geçirdiği için direksiyon hakimiyetini kaybettiği öne sürülen sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
1
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
2
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
3
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
4
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
5
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
6
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
7
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Zaniolo için Mancini'den flaş itiraf
﻿Zaniolo için Mancini'den flaş itiraf
﻿Zaniolo için Mancini'den flaş itiraf
﻿Elektrik santrallerine ‘kapasite’ desteği
﻿Elektrik santrallerine ‘kapasite’ desteği
﻿Elektrik santrallerine ‘kapasite’ desteği
﻿Hastanede yangın
﻿Hastanede yangın
﻿Hastanede yangın
﻿Deprem bölgesinde 50 hayvanı kurtardı
﻿Deprem bölgesinde 50 hayvanı kurtardı
﻿Deprem bölgesinde 50 hayvanı kurtardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.