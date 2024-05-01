Epilepsi zeka geriliği mi? Uzmanlardan önemli açıklamalar

Epilepsi, beyindeki elektriksel aktivitede meydana gelen ritm bozukluğu olarak tanımlandığı biliniyor.

Halk arasında sara hastalığı olarak da bilinen bu durumun başlıca nedenleri arasında kafa travması ve menenjitin yer alması bildirildi.

Ani baş darbeleri, doğum sırasında yaşanan komplikasyonlar, hamilelikte alınan darbeler veya çocukluk döneminde geçirilen ateşli hastalıklar epilepsiye yol açabilir.

Türkiye'de her 100 kişiden birinin epilepsi ile mücadele ettiğini belirten Prof. Dr. İhsan Kafadar, epilepsinin tedavi edilebilen, bulaşıcı olmayan ve zeka geriliğine sebep olmayan bir hastalık olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. İhsan Kafadar, "Beyin hasarı olan çocuklarda epileptik nöbetler görülebilir, ancak bu durum her epilepsi vakasında zeka geriliği anlamına gelmez" dedi.

Çocuk Nörolojisi Uzmanı Orkide Güze, "Nöbetlerin uzun süre devam etmemesi durumunda genellikle beyin hasarına yol açmadığını, epilepsi nöbetlerinin kontrol altına alınmasının beyin hasarı riskini azalttığını" ifade etti.

EPİLEPSİ NEDİR?

Epilepsi, kasılmalar, istemsiz hareketler ve bilinç kaybı gibi nöbetlerle karakterize edilen bir beyin rahatsızlığıdır.

Nöbet sırasında ani ve kısa süreli bilinç değişiklikleri, istemsiz hareketler veya kasılmalar görülebilir. Bu durumlar bazen kolların veya bacakların sallanması şeklinde ortaya çıkabilir.

Epilepsi genellikle ömür boyu devam eder, ancak nöbetlerin kontrol altına alınmasıyla kişiler normal bir yaşam sürdürebilir.

EPİLEPSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

• Bilinç kaybı

• Aniden yere düşme

• Nöbet sırasında vücudun katılaşması

• Dişlerin sıkışması

• Çevresel tepkilere karşı duyarsızlık

• Dejavu hissi

• Olağan dışı koku ve tat algıları

• Kontrolsüz sarsıntılar ve titremeler

• Uzuvlarda karıncalanma

• Başın ritmik sallanması

• Ani ve hızlı göz kırpma

• Boş bakış

• Ağızdan köpük gelmesi

• Dil ısırma

• Hızlı kalp atışı ve nefes alma

• El ovuşturma, dudak şapırdatma

• Şiddetli krizlerde ağız köpürmesi, diş sıkışması, dil ısırma

EPİLEPSİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Epilepsi tedavisi ilaç ve cerrahi yöntemlerle gerçekleştirilir. Tedavide en önemli nokta, epilepsi nöbetlerini durdurmak için seçilen ilaçların düzenli ve dikkatli kullanımını önerildi.

Doktorun önerdiği ilaçlar düzenli kullanıldığında, hastaların büyük bir kısmında nöbetler kontrol altına alınabilir.

Her anti-epileptik ilacın etki mekanizması farklı olduğu için, hastanın nöbet tipine uygun ilaç seçimi yapılır. İlaçlar, hastalığı tamamen ortadan kaldırmaz; ancak nöbetlerin önlenmesi veya sıklığının azaltılması konusunda etkilidir.

Tedavi bazı hastalar için ömür boyu devam ederken, çocukluk çağında başlayan bazı nöbet türleri için 15-20 yaşlarına kadar tedavi yeterli olabilir.

Tedavi genellikle tek bir epilepsi ilacı ile başlar ve doz yavaşça artırılır. İlk ilacın yetersiz kaldığı durumlarda ikinci bir ilaç eklenir veya ilaç değiştirilir. Ayrıca, ilacın yan etkilerini izlemek için düzenli kan testleri yapılır. Epilepsi ilaçlarının en yaygın yan etkileri şunlardır:

• Uyku hali

• Baş dönmesi

• Dengesizlik

Epilepsi, bazı türleri hariç, genellikle sürekli bir hastalıktır ve bazı hastalar için ilaç tedavisi ömür boyu gerekebilir. Hastanın düzenli olarak bir nöroloji uzmanı tarafından takip edilmesi önemlidir.