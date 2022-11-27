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  • ‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi

‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi

CHP'li Abdüllatif Şener, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi, 1990'lı yıllardan bu yana tanıdığını ifade ederek, Nebati'ye, "Medyaya yansıdı, çok sevimli bir cümlesi vardı ‘Heterodoks, epistemolojik’ vesaire diye. Sizin o üslubunuzla sizi dinlemek çok büyük zevk olacak. O cümlenizi burada tekrar eder misiniz sayın Bakan?" dedi. Nebati de Şener'in bu ricasını kırmadı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 00:26
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‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi

‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaklaşık bir ay süren 2023 yılı bütçe maratonu tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı, TBMM, tüm bakanlıklar ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı kesin hesapları ile 2023 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi komisyonda kabul edildi.

Komisyonda kapanış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptı. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, Nebati'nin konuşması öncesi gruplara söz verdi.

"ÇOK SEVİMLİ BİR CÜMLESİ VARDI, 'HETERODOKS, EPİSTEMOLOJİK' VESAİRE DİYE"

CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, Nebati'ye, "Hazine ve Maliye Bakanımız sayın Nebati'yi 90’lı yıllardan beri tanırım. Zaman zaman İstanbul'a gidişimizde hoş, gülecen, sevecen sohbetlerini her zaman dinlemiştik ama uzun zamandır da böyle sohbet ortamında rastlayamıyoruz. Fakat medyaya yansıdı, çok sevimli bir cümlesi vardı ‘Heterodoks, epistemolojik’ vesaire diye. Sizin o üslubunuzla sizi dinlemek çok büyük zevk olacak. O cümlenizi burada tekrar eder misiniz sayın Bakan?" diye sordu.

"EPİSTEMOLOJİK KOPUŞ..."

Kapanış konuşmasında CHP'li Şener'in sözlerine atıf yapan Bakan Nebati, "Abdüllatif Şener Bey de hakikaten akademik bir dili ilgili yerlerde kullanır, bize de tarihi bilgiler verirdi. Tabii, o zaman yapmış olduğumuz görüşmelerde her türlü klasik ya da ekonomik anlayışların dışında birtakım şeyler yapmamız gerektiğini yani ortodoks politikalar dışında heterodoks politikaları benimsememiz gerektiğini hep beraber çok tartışmış ve bu konularda güzel söylemlerde bulunmuştuk. Tabii, ortodoks yaklaşımdan heterodoks bir yaklaşıma dönüşmenin bir epistemolojik kopuşa yol açacağı da çok aşikâr. Dolayısıyla da bu epistomolojik kopuşun anlaşılabilmesi için 90’lı yıllardan itibaren gerek neo klasik anlayışların, iktisat anlayışlarının değişimlerinin anlaşılması gerekse de toplumla olan ontolojik bağında en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için biz güzel çalışmalar yapmıştık, konuşmalar da yapmıştık diye ben sözüme devam edeyim" diye konuştu.

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