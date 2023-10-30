Er Eyüp Uzuntaş’a son veda

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) vatani görevini yaparken rahatsızlanarak hayatını kaybeden Muharebe Er Eyüp Uzuntaş (21), Osmaniye’de düzenlenen törenle toprağa verildi.

KAYNAK: AA
Er Eyüp Uzuntaş’a son veda

KKTC’deki 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı’nda görevli Er Eyüp Uzuntaş, 28 Ekim’de arkadaşlarıyla koşu yaptığı sırada fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Uzuntaş’ın cenazesi toprağa verilmek üzere Osmaniye’ye gönderildi.

Hastane morgundan alınan Uzuntaş’ın cenazesi, öğleyin Asri Mezarlık camiinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine, 12'nci Komando Tugay Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş, askeri erkan, Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, er Uzuntaş'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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