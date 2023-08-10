Erbaa katmerine coğrafi işaret tescil belgesi verildi

Tokat Erbaa’da hamurun 12 kez katlanıp arasına yağ, ceviz, haşhaş eklenerek üretilen Erbaa Katmerine Erbaa Belediyesi’nin başvurusuyla coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Erbaa katmerine coğrafi işaret tescil belgesi verildi

Erbaa İlçesinde genellikle pide salonlarında üretilen, hamurun 12 kez katlanıp arasına yağ, ceviz, haşhaş eklenerek yapılan ‘Erbaa Katmeri’ tescillendi. Erbaa Belediyesi OKA’nın katkılarıyla katmerin tescillenmesi için 2022 yılında başvuru yaptı. Değerlendirmeler sonucu Erbaa Katmerine coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

"ASIL AMACIMIZ ESNAFIMIZIN BU KONUDAKİ KAZANCINI, ARTTIRMAK"

Asıl amaçlarının esnafın kazancını arttırmak olduğunu belirten Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “Bizler özel günlerimizde misafirlerimiz geldiğinde veyahut ta bir misafirimizi uğurladığımızda pide ile beraber katmerimiz de hep yapılır. Erbaa Katmeriyle alakalı biz coğrafi tescil başvurusunda bulunmuştuk. Bununla ilgili yapılan çalışmalar ve araştırmalar neticesinde de katmerimizin coğrafi işaretini almış olduk. Artık katmerimiz ‘Erbaa Katmeri’ olarak anılacak. Biz bu yaptığımız çalışmayı, kültürümüzü devam ettirmek, tescillemek, katmerimizin tanıtımını, bununla beraber Erbaa’mızın tanıtımını sağlamaktı. Asıl amacımız esnafımızın bu konudaki kazancını, arttırmak. Burada hem esnafımızın daha çok kazanmasını şehrimizin, Erbaa’mızın isminin daha çok duyurulması için bu çalışmayı neticelendirdik” dedi.

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