Erbaa'da kaza: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erbaa'da kaza: 3 yaralı

Erbaa otogar köprüsünde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Tokat - Bayram kale / Yeniçağ

Kaza saat 20:30’da Erbaa otogar köprüsünde meydana geldi. Karayaka istikametinden Erbaa istikametine seyir halinde olan F.K’nın kullandığı otomobil ile Kelkit mahallesi Kırkpınar caddesinde yola çıkmak isteyen M.T idaresindeki pikapla çarpıştı.

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Çarpışma sırasında otomobilde bulunan A.E, B.U ile sürücü yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hastaneye kaldırıldı.

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Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

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