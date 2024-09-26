Erbaa'da kaza: 3 yaralı

Tokat - Bayram kale / Yeniçağ

Kaza saat 20:30’da Erbaa otogar köprüsünde meydana geldi. Karayaka istikametinden Erbaa istikametine seyir halinde olan F.K’nın kullandığı otomobil ile Kelkit mahallesi Kırkpınar caddesinde yola çıkmak isteyen M.T idaresindeki pikapla çarpıştı.

Çarpışma sırasında otomobilde bulunan A.E, B.U ile sürücü yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.