Erbaa'da minibüs taşımacılığına zam geliyor

Bayram Kale/Erbaa

Tokat Erbaa'da, ilçeler arası minibüs taşımacılığına 1 Ocak 2024 itibariyle zam gelecek.

2025 ile yeni fiyat düzenlemesi uygulanacak. Erbaa-Tokat, Erbaa-Amasya ve Erbaa-Niksar güzergahlarında bilet fiyatları arttı.

YENİ FİYATLAR:

- Erbaa-Tokat arası: 150 TL'den 180 TL'ye,

- Erbaa-Amasya arası: 150 TL'den 180 TL'ye,

- Erbaa-Niksar arası: 120 TL'ye yükseldi.

Yapılan fiyat artışı, bölgedeki ulaşım maliyetlerinin yükselmesi ve enflasyon etkisiyle gerçekleştiği belirtiliyor. İlçeler arası minibüs taşımacılığı yapan esnaf, zam kararının, yakıt fiyatları ve genel işletme giderlerinin artması nedeniyle zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Vatandaşlar, 1 Ocak 2025'ten itibaren bu yeni fiyatlarla seyahat edecek. Erbaa'da ulaşım konusunda yaşanan bu değişiklik, toplu taşımayı kullanan vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Yetkililer, fiyat artışlarının vatandaşlar tarafından anlayışla karşılanmasını ve ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.