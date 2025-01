Erbaa'da motor kuryeden insanlık dersi: Yaşlı amcaya yardım eli uzattı

Bayram Kale /Tokat

Mehmet Güneş, bir siparişi teslim etmek üzere yolda ilerlerken, aniden rahatsızlanan yaşlı bir amcayı fark etti. Amca, kendisini kötü hissederek, yolda durmak zorunda kaldı. Durumu fark eden Mehmet Güneş, hızla yanına giderek yaşlı adamın yardımına koştu.

AMBULANS GELENE KADAR BEKLEDİ

Yaşlı amcaya yardımcı olan Mehmet Güneş, ambulans çağırarak sağlık ekiplerinin gelmesini sağladı. Ambulans gelene kadar amcayı yalnız bırakmayan Güneş, ona moral vererek, gerekli desteği sağladı. O anlar, Mehmet Güneş'in kask kamerası tarafından an be an kaydedildi.

"İNSANLIK GÖREVİ ÖNEMLİ" DEDİ

Kuryelik görevini yerine getirirken gösterdiği duyarlılık, çevredeki insanlara da örnek oldu. Mehmet Güneş, motoruna binmeden önce yaptığı açıklamada, “İnsanlık görevi önemli” diyerek, yardımseverliğin ve empati duygusunun her zaman ön planda olması gerektiğini vurguladı.

TOPLUMDA ÖRNEK OLACAK DAVRANIŞ

Mehmet Güneş’in bu örnek davranışı, sadece mesleğini yerine getiren bir kuryenin değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilincine sahip bir bireyin de nasıl hareket etmesi gerektiğini gösterdi. İnsanlık, birbirimize yardım etmekle ve zor anlarda yanımızda olmakla anlam kazanır.