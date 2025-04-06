Verstappen Japonya'da rekor kırarak zafere ulaştı

Red Bull pilotu Max Verstappen, Japonya Grand Prix'sinde McLaren ikilisinin nefes kesen baskısına rağmen yarışın galibi olmayı başardı. Suzuka pistindeki zaferi, Hollandalı pilotun üst üste dördüncü Japonya galibiyeti oldu ve 2025 sezonundaki ilk birinciliği olarak kayda geçti. Bu zaferle birlikte Verstappen, pilotlar klasmanında Lando Norris’in sadece bir puan gerisine yerleşti.

Verstappen’in üstünlüğü, cumartesi günkü sıralama turlarında elde ettiği olağanüstü pole pozisyonuyla başladı. Yarış boyunca McLaren pilotları Norris ve Oscar Piastri, Hollandalı sürücüyü sürekli baskı altında tuttular. Ancak Verstappen’in soğukkanlılığı ve stratejik sürüşü, yarış liderliğini sonuna kadar elinde tutmasını sağladı.

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MCLAREN’İN STRATEJİSİ TARTIŞMA YARATTI

Yarışın ilk bölümünde Red Bull ile McLaren’ler adeta zincir gibi birbirine bağlı şekilde tur attılar. McLaren’in pite ilk çağırdığı isim Piastri oldu. Bu karar bazı soru işaretlerini beraberinde getirdi çünkü Norris, Verstappen’e daha yakın görünüyordu ve erken bir pitle avantaj sağlayabilirdi.

McLaren takımı, Mercedes pilotu George Russell’ın erken pite girmesiyle Piastri'nin yerini kaybetme riski doğduğunu ifade etti. Ancak bu hamle, yarış sonrası stratejik olarak sorgulandı. Verstappen ve Norris, Piastri'den sadece bir tur sonra pite girdiler. McLaren’in pit stopu daha hızlıydı ve Norris pit çıkışında Red Bull’un yanına kadar geldi. Ancak Verstappen çizgisini bozmadı ve Norris çim alana çıkmak zorunda kaldı.

Verstappen, yarış sonrası gülerek bu durumu "Oldukça pahalı bir çim biçme makinesi" sözleriyle tiye aldı. Norris ise "Pist dışına itildim" diyerek rakibini eleştirdi. Ancak yarış hakemleri, dört kez dünya şampiyonu olan Verstappen’in kurallara aykırı bir hamle yapmadığını belirledi.

MCLAREN’DEN BEKLENEN ATAK GELMEDİ

Yarışın kalan 32 turunda Norris ve Piastri, lider Verstappen’in arkasında kalmayı sürdürdü. Fakat fark bir saniyenin altına nadiren indi. Piastri bazı anlarda takım arkadaşına göre daha hızlı görünse de takım, yer değişikliğine izin vermedi.

Norris, yarış sonrasında “Yarış boyunca tempomuz çok benzerdi. Baştan sona tam gaz gitmemize rağmen Max’a karşı özel bir şans yakalayamadık” diyerek hayal kırıklığını ifade etti.

Piastri ise “Verstappen’i geçebileceğime inanıyorum” diyerek takımına dolaylı bir mesaj verdi. Ancak McLaren, iç mücadeleye müdahale etmeyerek iki pilotunun sırasını sabit tuttu. Bu sonuçla birlikte Piastri, pilotlar klasmanında üçüncülüğe yükseldi ve Norris’in 13 puan gerisinde yer aldı.

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ANTONELLİ TARİHE GEÇTİ

Yarışta dikkat çeken bir diğer isim ise Mercedes pilotu Andrea Kimi Antonelli oldu. İtalyan genç pilot, ilk üçlü pite girdikten sonra kısa süreliğine yarış liderliğine yükselerek Formula 1 tarihinde bir yarışa liderlik eden en genç sürücü oldu. Bu unvanı, 18 yaş 224 günlükken ele geçirdi. Eski rekorun sahibi olan Verstappen, 2016 İspanya Grand Prix’sinde yalnızca dört gün daha yaşlıydı.

Antonelli aynı zamanda yarışın en hızlı turunu da attı ve bu alanda da Verstappen’in 2016 Brezilya Grand Prix’sinden bu yana elinde tuttuğu “en genç hızlı tur sahibi” rekorunu da kırdı.

DİĞER PİLOTLARDAN ÖNE ÇIKAN PERFORMANSLAR

Ferrari’den Charles Leclerc, dördüncülükte kalırken, George Russell onu yakalayamadı ve beşinci sırada kaldı. Mercedes’in genç yeteneği Antonelli ise güçlü bir son bölüm sürüşüyle Russell’a sadece iki saniye yaklaştı.

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, farklı lastik stratejisiyle yarışa sekizinci sıradan başlayarak yedinciliğe yükseldi. Yarışın dikkat çeken diğer isimleri ise Williams’tan Alex Albon ve Haas pilotu Oliver Bearman oldu.

Red Bull adına ilk yarışına çıkan Yuki Tsunoda 12’nci sırada finiş gördü. Yerini aldığı Liam Lawson ise Racing Bulls ile ancak 17’nciliği elde edebildi.

SIRADAKİ DURAK: BAHREYN

Formula 1 takımları, üçlü yarış serisinin ikinci ayağı için rotayı Orta Doğu’ya çeviriyor. 13 Nisan’da Bahreyn Grand Prix’si Sakhir pistinde saat 16:00’da start alacak. Bu yarış, şampiyonluk yarışında Verstappen ile Norris arasında iyice kızışan rekabetin yeni durağı olacak.

ALİCE POWELL: “MÜKEMMEL SÜRÜŞ”

BBC Radio 5 Live’a konuşan Britanyalı yarış pilotu Alice Powell, Verstappen’in performansını “mükemmel” olarak nitelendirdi. Powell, “Max’ın aracının en hızlı olmadığı bu yarışta böyle bir zafer alması şaşırtıcıydı. Lando, pit çıkışında onun arkasına geçse yarışın senaryosu tamamen değişebilirdi” ifadelerini kullandı.

SON SIRALAMA

Yarış sonrası puan durumu oldukça sıkıştı. Verstappen ve Norris arasındaki fark sadece 1 puana indi. McLaren ve Red Bull arasındaki mücadele, hem pilotlar hem de takımlar klasmanında sezonun ilerleyen bölümleri için büyük heyecan vadediyor.

Formula 1’in 2025 sezonu, her geçen yarış daha da sertleşen bir mücadeleye sahne olurken, gözler artık Bahreyn pistine çevrildi.