Erbaa’lı genç serinlerken Kelkit çayında boğuldu

Kaynak: Haber Merkezi
Erbaa’lı genç serinlerken Kelkit çayında boğuldu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde serinlemek için Kelkit Çayı'na giren Cemal Karayaka (19), yaşamını yitirdi.

Bayram Kale - Tokat / Yeniçağ

Alınan bilgiye göre olay saat 15.00 sularında ilçeye bağlı Yeni Mahalle civarında yaşandı. Serinlemek için Kelkit Çayı'na giren Cemal Karayaka, bir süre sonra suda gözden kayboldu.

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Vatandaşların ihbarı üzerine Kelkit Çayı bölgesine çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekipler ile çevredeki vatandaşlar, Karayaka'yı bulmak için çalışma başlattı.

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Suda bulunan Karayaka, bir süre sonra sudan çıkarıldı. Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karayaka, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine kurtarılamadı.

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Yaşanan olayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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