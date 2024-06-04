Erbaa’lı genç serinlerken Kelkit çayında boğuldu

Bayram Kale - Tokat / Yeniçağ

Alınan bilgiye göre olay saat 15.00 sularında ilçeye bağlı Yeni Mahalle civarında yaşandı. Serinlemek için Kelkit Çayı'na giren Cemal Karayaka, bir süre sonra suda gözden kayboldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine Kelkit Çayı bölgesine çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekipler ile çevredeki vatandaşlar, Karayaka'yı bulmak için çalışma başlattı.

Suda bulunan Karayaka, bir süre sonra sudan çıkarıldı. Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karayaka, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine kurtarılamadı.

Yaşanan olayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.