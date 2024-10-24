Erbaaspor - Elazığspor maçının hakemi belli oldu

Kaynak: İHA
Erbaaspor - Elazığspor maçının hakemi belli oldu

Elazığspor'un deplasmanda Erbaaspor ile oynayacağı maçı Kars bölgesinden klasman hakemi Abdülselam Koçak yönetecek.

Elazığspor'un deplasmanda Erbaaspor ile oynayacağı maçı Kars bölgesinden klasman hakemi Abdülselam Koçak yönetecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 9. haftasında oynanacak maçların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı. Buna göre Elazığspor'un deplasmanda Erbaaspor ile oynayacağı maçı Kars bölgesi klasman hakemi Abdülselam Koçak yönetecek. 2. Lig'de ilk kez bir maçta düdük çalacak olan hakem Koçak'ın bu maçtaki yardımcılıklarını Bayburt bölgesinden Volkan Kaan Topal ile Samsun bölgesinden Mehmet Şenkaya yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Hatay bölgesinden Erhan Kaya olacak.

Erbaaspor - Elazığspor maçı 26 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te Erbaa İlçe Stadyumu'nda oynanacak.

23 Elazığ FK'nın ise aynı gün saat 14.00'de Doğukent Stadında Anadolu Üniversitesi ile oynayacağı maçı Kırklareli bölgesinden Armağan Çıbık yönetecek.

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