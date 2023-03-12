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Erbakan 40 yıl önce CHP ile ittifak için bunları söylemişti

Merhum Necmettin Erbakan'ın 40 yıl önce yaptığı "kualisyon" açıklaması sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 10:22
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Erbakan CHP ile ittifak için bunları söylemişti

Erbakan 40 yıl önce CHP ile ittifak için bunları söylemişti
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Bir araya gelmelerine "zor" gözüyle bakılan, ülkenin bekası için hiç tereddüt etmeden bir araya gelen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinden oluşan 6'lı masa yani Millet İttifakı depremden sonra yapılan son anketlere göre 4 Puan önde.

Birkaç gün önce Fatih Erbakan'ın lideri olduğu Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret eden AKP Genel Başkan vekili Binali Yıldırım'ın Fatih Erbakan ile görüşmesi "Cumhur İttifakı genişliyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

Görüşmenin ardından Merhum Necmettin Erbakan'ın "DSP ve CHP ile beraberce kualisyon kurarız bu memlekete en hayırlı hizmetleri yaparız, zaten yaptık, zerre kadar şüphemiz yok..." sözleri sosyal medyada tekrar gündem oldu. 

Erbakan paylaşıma beğeni ve yorum yağıyor.

Necmettin Erbakan kimdir?

Necmettin Erbakan (29 Ekim 1926, Sinop – 27 Şubat 2011, Ankara), Türk mühendis, akademisyen, siyasetçi ve Millî Görüş ideolojisinin kurucusu. Başbakan yardımcılığı ve başbakanlık görevlerinde bulunmuştur. Başbakanlık görevini 28 Haziran 1996 ile 30 Haziran 1997 tarihleri arasında sürdürmüştür.

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