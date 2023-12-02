Erbakan’dan iddialı tahmin. Partisinin yerel seçimlerde alacağı oy oranını açıkladı

Yeniden Refah Partisi Ankara'da bir otelde gerçekleştirdiği tanıtım toplantısında il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

İl ve ilçe belediye başkan adaylarının açıklandığı toplantıda, önemli açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 21 mart yerel seçimlerinde yüzde 20'nin üzerine oy alacağını söyledi.

“31 MART YEREL SEÇİMLERİNDEN YÜZDE 20'İN ÜZERİNDE OYLA ÇIKACAĞIZ”

Seçimlerin yaklaşmasıyla beraber oy oranları için anketler yapıldığını belirten Erbakan, “ Bu anketlerde Yeniden Refah Partimize de yüzde 6'lık bir oran veriliyor. 14 Mayıs seçimlerinde ise yüzde 1'in altında oy veriyorlardı. Fakat Yeniden Refah Partimiz yüzde 3'e yakın bir oy aldı. Yani anketlerde gösterilenlerin 3 misli kadar oy aldı. Mart ayında da aynısı olacak ve 31 Mart yerel Seçimlerinde yüzde 20'in üzerinde oyla çıkacağız” dedi.

"TOPLAMDA 87 BELEDİYE BAŞKAN ADAYIMIZI TANITACAĞIZ”

Erbakan, “Yaklaşmakta olan 31 Mart Yerel Seçimlerine daha da yüksek bir tempoyla hazırlanmaya devam edeceğiz ve bu seçimlere 400 binin üzerinde üyeyle gireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Erbakan, geçen hafta 49 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladıklarını hatırlatarak, “Burada 85 belediye başkan adayımızı daha ilan edeceğiz. Bugün 1 büyükşehir belediye başkanımızı, 2 il belediye başkan adayımızı, 61 ilçe belediye başkan adayımızı ve 23 belde başkan adayımızı tanıtacağız ve toplamda 87 belediye başkan adayımızı tanıtacağız” diye konuştu.

“BELEDİYELER YEREL DARPHANELERE DÖNÜŞMÜŞTÜR”

Mevcut belediye yönetimlerini eleştiren Erbakan, “Türkiye'de belediyeler halka hizmet etmekten çok servet transferi için kullanılan, yoksulluk ve rüşvet ağına saplanmış yapılar haline gelmiştir. Belediyeler çeşitli dönemlerde çeşitli zümrelerin gelip servet transferi yaptığı, parti teşkilatlarının beslendiği yerel darphanelere dönüşmüştür” dedi.

“SOSYAL MEDYA FENOMENİ DENİLEN KİŞİLERİN DEĞERLERİMİZİ NASIL AYAKLAR ALTINA ALDIKLARINI SEYREDİYORUZ”

Gündemde yer alan sosyal medya fenomenleri hakkında da konuşan Erbakan, “Kendilerine sosyal medya fenomeni denilen bazı kişilerin ahlaki kuralları, inancımızın prensiplerini, millet olarak sahip olduğumuz değerleri nasıl ayaklar altına aldıklarını seyrediyoruz. Teşhircilik, dolandırıcılık, para aklama, kirli işler garip bağlantılar birer birer oraya dökülüyor. Öte yandan ahlakı ve yaşantısıyla gençlere örnek olması gereken sporcularımızın, bir faninin ömrü boyunca çalışsa elde edemeyeceği bir servete ulaşmasına rağmen yine de doymayıp faizle, alın teri dökmeden daha fazla kazanmak uğruna içine girdikleri sistemleri görüyorsunuz. Materyalist, dünyacı, nefis odaklı bir nesil yetiştirirseniz işte bunlar başınıza gelir. Biz milli görüşçüler olarak 54 seneden beri önce ahlak ve maneviyat diye bunun için söylüyoruz” açıklamasında bulundu.

Yeniden Refah Partisi'nin açıkladığı Belediye Başkan adayları ise şu şekilde:

“Adana Kozan İlçe Belediye Başkan Adayı Harun Abdullah Baysal

Adana Sarıçam İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Yeter

Adana Yumurtalık İlçe Belediye Başkan Adayı Enver Çelik

Afyonkarahisar Salar Belde Başkan Adayı Halil Aygün

Afyonkarahisar Susuz Belde Başkan Adayı Uğur Avcıl

Afyonkarahisar Gebeceler Belde Başkan Adayı Mesut Gönül

Afyonkarahisar Kocaöz Belde Başkan Adayı Osman Çöygün

Afyonkarahisar Serban Belde Başkan Adayı Selahattin Uğur

Aksaray Topakkaya Belde Başkan Adayı Ramazan Büdün

Ankara Ayaş İlçe Belediye Başkan Adayı Bülent Taşan

Ankara Güdül İlçe Belediye Başkan Adayı İbrahim Çakır

Ankara Kalecik İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Karadağlı

Ankara Kızılcahamam İlçe Belediye Başkan Adayı Seyfullah Köken

Ankara Çubuk İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Erdoğan

Ankara Polatlı İlçe Belediye Başkan Adayı Yusuf Hamdemir

Antalya Kepez İlçe Belediye Başkan Adayı İbrahim Ömer Reyhan

Balıkesir Kepsut İlçe Belediye Başkan Adayı Selahattin Çakır

Balıkesir Gömeç İlçe Belediye Başkan Adayı Yüksel Kaplan

Balıkesir Dursunbey İlçe Belediye Başkan Adayı İsmail Ericek

Bartın Amasra İlçe Belediye Başkan Adayı Ali Osman Kadıncı

Bartın Abdipaşa Belde Başkan Adayı Erdal Yıldırım

Batman Gercüş İlçe Belediye Başkan Adayı Abdullah Yalçın

Batman Kayapınar Belde Başkan Adayı Mehmet Zeyni Önel

Batman Sason Belde Başkan Adayı Abdullah Tunç

Bayburt Arpalı Belde Başkan Adayı Turhan Kocatürk

Bingöl Yedisu İlçe Belediye Başkan Adayı Bilal Yabaş

Bingöl Arakonak Belde Başkan Adayı Ahmet Nejat Bingöl

Bolu Göynük İlçe Belediye Başkan Adayı Veysel Eker

Bursa Gürsu İlçe Belediye Başkan Adayı Fehim Topçu

Bursa Karacabey İlçe Belediye Başkan Adayı Fahrettin Dengiz

Çorum Dodurga İlçe Belediye Başkan Adayı Hasan Şahin

Çorum Bayat İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Atıf İmal

Çorum Düvenci Belde Başkan Adayı Cemal Boyraz

Diyarbakır Çermik İlçe Belediye Başkan Adayı Murat Akdağ

Diyarbakır Çüngüş İlçe Belediye Başkan Adayı Şadi Demirkıran

Erzurum Aziziye İlçe Belediye Başkan Adayı Emrullah Akpınar

Erzurum İspir İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Dağ

Erzurum Çat İlçe Belediye Başkan Adayı Şerafettin Yüzüak

Eskişehir Odunpazarı İlçe Belediye Başkan Adayı Dinç Biçer

Eskişehir Mihaliççık İlçe Belediye Başkan Adayı Leman Başol

Eskişehir Alpu İlçe Belediye Başkan Adayı Hikmet Özkan

Eskişehir Çifteler ilçe Belediye Başkan Adayı Yasin Kazan

Gümüşhane Deredolu Belde Başkan Adayı Ramiz Üstün

Gümüşhane Yeşilbük Belde Başkan Adayı Yüksel Karakuş

Isparta Atabey İlçe Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşkıran

İstanbul Zeytinburnu İlçe Belediye Başkan Adayı Gökhan Kasap

İstanbul Ümraniye İlçe Belediye Başkan Adayı Orçun Şekercioğlu

Kahramanmaraş Türkoğlu İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Karaca

Karaman Ayrancı İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Büyükparmaksız

Kars Selim İlçe Belediye Başkan Adayı Cihangir Boz

Kayseri Sarız İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Arik

Kayseri Tomarza İlçe Belediye Başkan Adayı Raşit Karagöz

Kırıkkale İl Belediye Başkan Adayı Muhammed Ali Tekinay

Kocaeli Gölcük İlçe Belediye Başkan Adayı Ahmet Eren

Konya Meram İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Özerdem

Konya Akören İlçe Belediye Başkan Adayı Ramazan Soycak

Konya Yunak İlçe Belediye Başkan Adayı Ali Sever

Kütahya Gediz İlçe Belediye Başkan Adayı İbrahim Girdin

Kütahya Eskigediz Belde Başkan Adayı Yakup Çelik

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hatice Nur Germir

Manisa Şehzadeler İlçe Belediye Başkan Adayı Ramazan Akar

Manisa Yunusemre İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Avcul

Manisa Ahmetli İlçe Belediye Başkan Adayı Yalçın Çapanik

Manisa Gölmarmara İlçe Belediye Başkan Adayı Sezen Karaboğa

Manisa Sarıgöl İlçe Belediye Başkan Adayı Rıdvan Karagöl

Mardin Midyat Belediye Başkan Adayı Seyfettin Alpsoy

Muğla Dalaman İlçe Belediye Başkan Adayı Filiz Kubilay

Ordu Gürgentepe İlçe Belediye Başkan Adayı Oktay Kaya

Ordu Kabadüz İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Demirel

Osmaniye Kadirli İlçe Belediye Başkan Adayı Mahmut Bozdoğan

Osmaniye Bahçe İlçe Belediye Başkan Adayı Erol Aktaş

Osmaniye Hasanbeyli İlçe Belediye Başkan Adayı Yakup Savı

Osmaniye Ellek Belde Başkan Adayı Kamil Gökçe

Siirt Kayabağlar Belde Başkan Adayı Suat Özerdem

Şanlıurfa Akçakale İlçe Belediye Başkan Adayı Esad Özlü

Şanlıurfa Harran İlçe Belediye Başkan Adayı Hamit Özyavuz

Şırnak Görümlü Belde Başkan Adayı Hakan Özdemir

Şırnak Çalışkan Belde Başkan Adayı Nadir Yiğit

Tokat Çamlıbel Belde Başkan Adayı Ufuk Er

Tokat Güryıldız Belde Başkan Adayı Osman Doğan

Tokat Niksar İlçe Belediye Başkan Adayı Davut Berdibek

Tokat Gürçeşme ilçe Belediye Başkan Adayı Şevket Yücel

Tokat Yolkonak İlçe Belde Başkan Adayı Fahri Türk

Trabzon Arsin İlçe Belediye Başkan Adayı Hamza Bilgin

Trabzon Maçka İlçe Belediye Başkan Adayı İsmail Öztürk

Trabzon Şalpazarı İlçe Belediye Başkan Adayı Fatih Yılmaz

Yalova İl Belediye Başkan Adayı Ayhan Polat”