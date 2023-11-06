Erbaş, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Tekruri ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasına göre, Erbaş, makamındaki kabulde, Filistin’de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail tarafından Filistin'de çocukların, bebeklerin, masum insanların katledildiğine dikkati çeken Erbaş, Filistinlilerin verdikleri büyük bir mücadelenin farkında olduklarını, bu mücadeleyi takip ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin öteden beri hem Kudüs hem Mescid-i Aksa hem de Gazze konusunda Filistinlilerin yanında yer aldığını dile getiren Erbaş, "Desteğimizi daha da artırarak devam ettiriyoruz." dedi.

Erbaş, 7 Ekim'den bu yana bütün cuma hutbelerinde Filistinlilere destek verdiklerini, İsrail'in katliamlarını lanetlemek, bütün dünyaya duyurmak ve insanlığı bu katliamı durdurmaya davet etmek için çalışmalar yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"En son geçen hafta pazartesi günü bütün dünya ülkelerinden dini liderlerle çevrim içi gün boyu bir toplantı yaptık. 92 ülkeden bakan, dini idare başkanı, alim bu toplantımıza katıldı. En sonunda uluslararası kamuoyuna 9 maddelik bir sonuç bildirgesini ilan ettik. Çarşamba günü Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Türkiye'deki tüm STK'ların başkanlarını ve temsilcilerini topladık. 80 katılımcıyla yine Gazze'deki hem İsrail'in katliamına hem de Filistinlilerin mücadelesine dikkati çektik. Perşembe günü yine İstanbul'da gayrimüslim dini liderler ve vakıf temsilcileriyle aynı şekilde bir toplantı yaptık."

Cuma namazı sonrası tüm camilerde Filistin'e yardım kampanyası başlattıklarını hatırlatan Erbaş, 7 Ekim'den itibaren Türkiye Diyanet Vakfının yardımlarını bölgeye ulaştırmaya gayret ettiklerini ve maddi, manevi çalışmaların daha da artarak devam edeceğini bildirdi.

"TÜRKİYE HER ZAMAN FİLİSTİNLİLERİN YANINDA OLDU"

Filistinli Alimler Birliği Başkanı Tekruri de görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erbaş'a Türkiye'nin ve Diyanet İşleri Başkanlığının Filistin davasında her zaman kendilerinin yanında olduğu için teşekkür etti.

Kabulde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkanı Yardımcısı Kadir Dinç, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi ve Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı da hazır bulundu.