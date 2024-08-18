Erbaş Yaz Kur'an Kurslarına katılan öğrenci sayısını açıkladı

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 milyona yakın öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Yaz Kur'an Kurslarını, düzenlenen kapanış programlarıyla tamamladıklarını ifade ettib

Erbaş paylaşımında, "Başta Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve manevi değerlerimizi öğrenmek için büyük gayret gösteren öğrencilerimiz olmak üzere, nesillerimize manevi değerlerimizi ulaştırmaya çabalayan Kur'an kursu öğreticilerimize, din görevlilerimize, bu hizmetlerde emeği geçenlere, velilerimize ve hayır sahiplerine teşekkür ediyorum." dedi.