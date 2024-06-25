Erbaş'tan hac organizasyonu açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Erbaş'ın Türkiye Diyanet Vakfı merkez teşkilatında çalışan personelle bayramlaştığı belirtildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Fuaye Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan Erbaş, 90 bine yakın vatandaşın 2024 yılı hac ibadetini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için görevli personelle birlikte çaba gösterdiklerini ifade etti.

Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, milletimizin rahat bir ibadet ortamı bulabilmesi için elimizden geleni yaptık. Halkımızın dualarını aldık ve bu yıl da organizasyon alanında birincilik ödülüne layık görüldük. Bu, bizim için gurur verici bir başarıdır" şeklinde konuştu.

Erbaş ayrıca, Türkiye Diyanet Vakfı'nın Kurban Bayramı'nda tarihi bir rekora imza attığını vurgulayarak, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak, yaklaşık 750 bin kurban hissesini sorunsuz bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Böylesine büyük bir organizasyonu başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.