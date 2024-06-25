Erbaş'tan hac organizasyonu açıklaması

Düzenleme: Kaynak: AA
Erbaş'tan hac organizasyonu açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl gerçekleştirilen hac organizasyonu hakkında, "Her zaman olduğu gibi, milletimizin herhangi bir sıkıntı yaşamadan, ibadetlerini rahat bir ortamda yerine getirebilmesi adına tüm imkanlarımızı seferber ettik" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Erbaş'ın Türkiye Diyanet Vakfı merkez teşkilatında çalışan personelle bayramlaştığı belirtildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Fuaye Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan Erbaş, 90 bine yakın vatandaşın 2024 yılı hac ibadetini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için görevli personelle birlikte çaba gösterdiklerini ifade etti.

Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, milletimizin rahat bir ibadet ortamı bulabilmesi için elimizden geleni yaptık. Halkımızın dualarını aldık ve bu yıl da organizasyon alanında birincilik ödülüne layık görüldük. Bu, bizim için gurur verici bir başarıdır" şeklinde konuştu.

Erbaş ayrıca, Türkiye Diyanet Vakfı'nın Kurban Bayramı'nda tarihi bir rekora imza attığını vurgulayarak, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak, yaklaşık 750 bin kurban hissesini sorunsuz bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Böylesine büyük bir organizasyonu başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

İlgili Haberler
Ali Erbaş’ın özel kalemine 4 buçuk milyonluk yeni makam aracı alındı
Ali Erbaş’ın ailesine VIP umre turu
Son Haberler
Saçı parlak yapma sırları bilimsel araştırmalar ve uzman görüşlerinden ortaya çıktı Keşfet
Saçı parlak yapma sırları bilimsel araştırmalar ve uzman görüşlerinden ortaya çıktı
Ayşe Ateş Yeniçağ'ın manşeti ile Bahçeli'ye yanıt verdi Gündem
Ayşe Ateş Yeniçağ'ın manşeti ile Bahçeli'ye yanıt verdi
Naci Görür il ismi vererek uyardı: Uzak durun Gündem
Naci Görür il ismi vererek uyardı: Uzak durun
Bu ilçede yaşayanlar dikkat tüm birikiminiz gidebilir Ekonomi
Bu ilçede yaşayanlar dikkat tüm birikiminiz gidebilir
Erdoğan Putin ile görüştü Gündem
Erdoğan Putin ile görüştü
Sıcaktan kaçarken ölüme yakalanmayın. Uzmanından hayat kurtaran klima uyarıları Sağlık
Sıcaktan kaçarken ölüme yakalanmayın. Uzmanından hayat kurtaran klima uyarıları
Çok kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji 5 il için yeni uyarı yaptı Gündem
Çok kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji 5 il için yeni uyarı yaptı