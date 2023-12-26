Erbil'de uçuşlar askıya alındı

ABD, Irak'ta ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon üssüne dün İHA ile saldırı gerçekleştiren Kataib Hizbullah örgütüne ait tesislere misilleme yaptı.
Irak Ordu Sözcüsü, saldırıda yaralananlar olduğunu ve Erbil Havalimanı'ndaki sivil uçuşlarda aksama yaşanması nedeniyle uçuşların askıya alındığını aktardı.
Irak'ta İran yanlısı Şii milis grupların içinde yer aldığı "Irak İslami Direniş" adlı oluşum, daha önce yaptığı yazılı açıklamalarda, Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed Havalimanı ve Erbil Havalimanı'ndaki koalisyon üssüne saldırı düzenlediğini bildirmişti.
Suriye’nin kuzeyindeki Tel Beyder ile güneyindeki Tenef Üssü'ne de saldırı yapıldığı belirtildi.