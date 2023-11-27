Ercan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Ercan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Ercan ne demek? Ercan isminin anlamı nedir?
ERCAN NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Ercan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Yiğit, canlı, cesur kimse.
- Erken doğan, en erken davranan.
ERCAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Ercan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ercan adını koymak caizdir.