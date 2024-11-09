Erciş’te asayiş operasyonu düzenlendi

Kaynak: İHA
Erciş’te asayiş operasyonu düzenlendi

Van Erciş'te Emniyet ve Jandarma ekipleri ortaklaşa asayiş operasyonu düzenledi.

Van'ın Erciş ilçesinde Emniyet ve Jandarma ekipleri ortaklaşa asayiş operasyonu düzenledi.

Erciş'te ilgili Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş operasyonda; çeşitli ebat ve miktarlarda tabancalar, uzun namlulu silahlar ve fişekler ele geçirildi.

Yapılan asayiş operasyonu çerçevesinde şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken yapılan açıklamada, "Suç ve suçlularla mücadele devam edecektir" denildi.

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