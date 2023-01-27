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Ercüment İşleyen Halktv.com.tr'nin yeni genel yayın yönetmeni oldu

Gazeteci Ercüment İşleyen, halktv.com’tr’nin genel yayın yönetmenliği görevine getirildi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 20:23
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Ercüment İşleyen Halktv.com.tr'nin yeni genel yayın yönetmeni oldu

Ercüment İşleyen Halktv.com.tr'nin yeni genel yayın yönetmeni oldu
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Halk TV'nin internet sitesi halktv.com.tr'nin genel yayın yönetmeni Ercüment İşleyen oldu

Söz konusu transferi Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu kendi sosyal medya hesabından duyurdu.

Mahiroğlu paylaşımında, "Halk TV Ailesi güçlenerek büyüyor. İnternet medyasının önde gelen ismi Ercüment İşleyen de Halk TV ailesine katıldı. İşleyen, http://halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni olarak gücümüze güç katacak. Kendisine hoş geldin diyor, medya dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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