﻿ Ercüment İşleyen Halktv.com.tr'nin yeni genel yayın yönetmeni oldu

Halk TV'nin internet sitesi halktv.com.tr'nin genel yayın yönetmeni Ercüment İşleyen oldu
Söz konusu transferi Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu kendi sosyal medya hesabından duyurdu.
Mahiroğlu paylaşımında, "Halk TV Ailesi güçlenerek büyüyor. İnternet medyasının önde gelen ismi Ercüment İşleyen de Halk TV ailesine katıldı. İşleyen, http://halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni olarak gücümüze güç katacak. Kendisine hoş geldin diyor, medya dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
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