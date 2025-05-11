Erdal Beşikçioğlu Gençlerbirliği'nin şampiyonluğunu kutladı!

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e çıkan 2. takım Ankara'nın asırlık takımı Gençlerbirliği oldu. Kırmızı-siyahlı ekibin şampiyonluğu neredeyse tüm Başkent'te kutlanırken Gençlerbirliği taraftarı olduğu bilinen Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından takımının şampiyonluğunu kutladı.

Beşikçioğlu, "Tebrikler Gençlerbirliği!" başlığıyla paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi; Tebrikler Gençlerbirliği Süper Lig'de başarılar dilerim."

İşte o paylaşım;