Erdal Beşikçioğlu Gençlerbirliği'nin şampiyonluğunu kutladı!

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Erdal Beşikçioğlu Gençlerbirliği'nin şampiyonluğunu kutladı!

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak önümüzdeki sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, taraftarı olduğu Başkent ekibinin şampiyonluğunu kutlamayı ihmal etmedi.

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e çıkan 2. takım Ankara'nın asırlık takımı Gençlerbirliği oldu. Kırmızı-siyahlı ekibin şampiyonluğu neredeyse tüm Başkent'te kutlanırken Gençlerbirliği taraftarı olduğu bilinen Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından takımının şampiyonluğunu kutladı.

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Beşikçioğlu, "Tebrikler Gençlerbirliği!" başlığıyla paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi; Tebrikler Gençlerbirliği Süper Lig'de başarılar dilerim."

İşte o paylaşım;

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