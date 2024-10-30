Erdal Öz Edebiyat Ödülü Necati Tosuner’e verildi

Erdal Öz Edebiyat Ödülü töreninin açılışında Öz ailesi adına sahneye çıkan ve bir konuşma yapan Can Öz 17 yıldır verilen ödülün gelecek seneden itibaren farklı bir yapılanmaya gireceğine vurgu yaparak seçici kurulu ve ödülün sahibi Necati Tosuner’i kutladı.

ÖDÜL GEREKÇESİ ŞÖYLE:

Necati Tosuner’e ödülü seçici kurul başkanı Metin Celal verdi. Metin Celal yaptığı konuşmada ödülün Necati Tosuner’e verilme kararını şöyle açıkladı: “Erdal Öz Edebiyat Ödülü seçici kurulu olarak yaptığımız toplantıyla ödülün, ilk öykü kitabı “Özgürlük Masalı”ndan bu yana 60 yıldır, edebiyatın farklı türlerindeki yapıtlarında, toplumsal hayatın açık ve saklı baskıları karşısında bireyin yaşadığı zorunlu ve seçilmiş yalnızlıkları, sancıları, Türkçenin ve yazının olanaklarını her yeni kitabında daha ileri taşıyarak kaleme alan Necati Tosuner’e verilmesini kararlaştırdık.”



Necati Tosuner ödülünü alırken jüri üyeleri ve Öz ailesine teşekkür ettikten sonra şunları söyledi: “Bir öykü dergisi benimle ilgili olarak bana ‘Öykücü olarak mı anılmak istersiniz, romancı olarak mı?’ diye sordu. Ben de onlara dedim ki, öldükten sonra şöyle anılmak isterim: İyi adamdı, kalemi de fena değildi.”

ÖDÜL DAHA ÖNCE KİMLERE VERİLDİ

2008 yılından beri verilen ödül, bugüne dek, Gülten Akın, Nurdan Gürbilek, İhsan Oktay Anar, Şavkar Altınel, Murathan Mungan, Cemil Kavukçu, küçük İskender, Orhan Pamuk, Orhan Koçak, Cevat Çapan, Adalet Ağaoğlu, Latife Tekin, Jale Parla, Selim İleri, Mehmet Eroğlu ve Füruzan’a verildi.