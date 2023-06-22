Erdal Özyağcılar Onur Buldu'nun paylaşımına kayıtsız kalamadı

Güldür Güldür'den ayrıldıktan sonra farklı dizi ve film projeleriyle sevenlerinin karşısına çıkan Onur Buldu, birinci yaş gününü kutladığı kızı Masal'a dair yaptığı paylaşımla kızının kendisine ne kadar bağlı olduğu gösterdi. Buldu'nun paylaşımına aynı projede rol aldığı Erdal Özyağcılar'dan yorum geldi.

Erdal Özyağcılar Onur Buldu'nun paylaşımına kayıtsız kalamadı

Duygu Kozoğlu ile 2020 yılında sade bir törenle dünyaevine giren Onur Buldu, geçen sene Masal'ı kucağına olarak ilk kez babalık heyecanını yaşadı.

Kızının birinci yaşını kutlayan ve bu özel güne dair çok sayıda paylaşımda bulunan Onur Buldu, kızının kendisinden ayrılmak istemediği bir videoyu "Bunu da koymadan duramadım, vallaha sondu" notuyla paylaştı.

Videoda Masal'ın babasının kucağından inmek istemediğini ve annesinin tüm çabasına rağmen Masal'ın babası Onur Buldu'yu bırakmadığını görüyoruz.

Buldu'nun bu keyifli paylaşımına şimdilerde Benim Güzel Ailem adlı yapımda birlikte rol aldığı oyuncu Erdal Özyağcılar kayıtsız kalmadı.

Masal'ı kendi kızı Zeynep'in küçüklüğüne benzeten Özyağcılar şu yorumda bulundu:

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"Onur. Kesin set’e getiriyorsun ve ben yiyeceğim onu! Zeynep’in küçüklüğüne de benziyor, nazarlardan saklasın"

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