Erdek'te 12 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü

Erdek ilçesinde trajik bir olay yaşandı. Yaz tatili için anneannesi ve dedesini ziyarete gelen 12 yaşındaki otizmli Osman Tuğra Sevgin, Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 5. katındaki balkondan düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayı görenlerin ve ailesinin haber vermesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Ambulansla önce Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradan Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamadı.

Sevgin'in cenazesinin İstanbul'da defnedileceği bildirildi.