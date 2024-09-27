Erdek’te ’aronya’ üretimi başladı

Balıkesir’in Erdek ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan bir kadın girişimci, kendi imkânlarıyla aronya meyvesi üretimine başladı. Kimya Yüksek Mühendisi Elif Ünver’in öncülüğünde başlatılan bu girişimde, Erdek’e bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde satın alınan dört dönümlük arazide aronya ekimi gerçekleştirildi.

Geçen yıl aronya bitkisinden bir ton mahsul elde ettiklerini belirten Ünver, bu yıl hedeflerinin iki ton meyve olduğunu ifade etti. Kapıdağ Yarımadası’nın ekolojik yapısı ve bitki çeşitliliği açısından tarıma oldukça elverişli olduğunu vurgulayan Ünver, bu projenin bölgedeki çiftçiler için örnek teşkil edebileceğini söyledi.

Üretimin yalnızca ekonomik değil, sağlık açısından da büyük faydalar sağladığını belirten Ünver, aronyanın güçlü bir antioksidan olduğunu ve birçok hastalığa iyi geldiğini açıkladı.

Ünver, "Aronya, serbest radikalleri temizleyerek toksinleri vücuttan atar, hücreleri yeniler, kanser hücreleriyle savaşır ve Parkinson, Alzheimer gibi hastalıkların ilerlemesini durdurur. Ayrıca kalp ve damar rahatsızlıklarına ve sarı nokta hastalığına da iyi gelmektedir. Artık bu şifalı bitki Erdek'te de yetiştiriliyor" dedi.

Elif Ünver, bölgedeki çiftçilere de bu tarz kazançlı yatırımlara yönelmeleri çağrısında bulundu.