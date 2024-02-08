Erdem Can gitti Efes kendine geldi

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Erdem Can gitti Efes kendine geldi
Anadolu Efes; Maccabi Tel Aviv'i 105-91 yendi, Tomislav Mijatovic yönetimindeki ikinci maçını da kazandı.

Turkish Airlines EuroLeague'de alınan kötü sonuçların ardından Erdem Can ile yollarını ayıran Anadolu Efes'te, başantrenörlük görevine yardımcı antrenör Tomislav Mijatovic getirilmişti.
Lacivert-Beyazlılar; EuroLeague 26. hafta mücadelesinde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi.
Güvenlik nedeniyle Letonya'da oynanan mücadeleyi ev sahibi konumundaki Anadolu Efes 105-91'lik skorla kazanmayı başardı.
Anadolu Efes böylece EuroLeague'de Tomislav Mijatovic yönetiminde 2'de 2 yapmayı başardı.
Lacivert Beyazlı ekip bu organizasyondaki 11. galibiyetini alırken Maccabi 13. mağlubiyetini yaşadı.

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