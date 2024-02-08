Erdem Can gitti Efes kendine geldi

Turkish Airlines EuroLeague'de alınan kötü sonuçların ardından Erdem Can ile yollarını ayıran Anadolu Efes'te, başantrenörlük görevine yardımcı antrenör Tomislav Mijatovic getirilmişti.

Lacivert-Beyazlılar; EuroLeague 26. hafta mücadelesinde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi.

Güvenlik nedeniyle Letonya'da oynanan mücadeleyi ev sahibi konumundaki Anadolu Efes 105-91'lik skorla kazanmayı başardı.

Anadolu Efes böylece EuroLeague'de Tomislav Mijatovic yönetiminde 2'de 2 yapmayı başardı.

Lacivert Beyazlı ekip bu organizasyondaki 11. galibiyetini alırken Maccabi 13. mağlubiyetini yaşadı.