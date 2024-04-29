Erdem evinde ölü bulundu! Kolonya karışımlı içecek ayrıntısı

Olay, saat 10.00 sıralarında Kervansaray Mahallesi’nde 3048. sokakta meydana geldi. Apart dairesinde yalnız yaşayan Erdem Dalga’dan haber alamayan yakınları polisi aradı. İhbar üzerine eve acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve ulaşan acil sağlık ekibi, Dalga’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

KOLONYA KARIŞIMLI İÇEÇEK BULUNDU

Evde inceleme yapan polis ekipleri, kolonya karışımlı bir içecek buldu. İçecek, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Dalga’nın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OTOPSİDE ORTAYA ÇIKACAK

Dalga’nın içine kolonya karıştırdığı içecek nedeniyle öldüğü üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

Polis, Dalga’nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.