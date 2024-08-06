Erden Timur Galatasaray'ı karıştırdı

Galatasaray Kulübü'nün eski Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, yönetimdeki anlaşmazlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hamamcıoğlu, Yönetim Kurulu'nda istifaların olabileceğini belirtti.

"Bu saatten sonra birileri çıkıp, 'Erden Timur’a yapılan haksızlığa sessiz kalamazdım' diyerek istifa ederse, o kişinin kötü niyetli olduğunu bilin. Önce iş çevirip, sonra Sportif AŞ’de makam konusunda anlaşamayınca kaçmak yok," dedi.

70 yaşındaki iş adamı, sarı-kırmızılı kulüpte yöneticilik, başkan adaylığı ve Divan Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Galatasaray'da bazı yöneticilerin Erden Timur'u geri getirmek için harekete geçtiği ve eski Sportif AŞ Başkan Vekili'ni geri dönmesi konusunda yüzde 99 ikna ettiği bildirildi.

Erden Timur'un kulübe geri dönmesi için çaba harcayan yöneticilerden bazılarının, Timur'un geri dönmemesi halinde istifa etmeye hazırlandığı da gelen bilgiler arasında.

TİMUR'DAN YALANLAMA

Erden Timur, yaptığı açıklamada, "Hakkımda çıkan bazı yöneticilerin beni geri getirmek istediği ve bazı transferlere karışacağım haberleri kesinlikle doğru değil. Bu haberlere itibar edilmemesi gerekli" ifadelerini kullandı.