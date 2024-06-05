Erden Timur iş teklifi aldı. Ortalık karıştı

2 sezondur Galatasaray’da Sportif AŞ Başkanvekilliği görevini yürüten Erden Timur’u yaptığı basın toplantısında istifa ettiğini duyurdu.

"TUTUNACAK DALIM KALMADI"

Galatasaray siyasetinden bıktığını ve camia tarafından yalnız bırakıldığını ifade eden Erden Timur “tutunacak dalım kalmadı” diyerek görevinden ayrıldı.

CAMİA SARSILDI

Görevi boyunca alınan 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu ile taraftarın sevgilisi haline gelen Timur’un istifası sarı-kırmızılıları sarstı.

TFF BAŞKAN ADAYINDAN SÜRPRİZ TEKLİF

Timur’un istifası sıcaklığını korurken herkesi şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

18 Temmuz’da gerçekleşecek TFF Başkanlığı seçimleri öncesi bir adayın kendisine TFF Başkanvekilliği görevi için teklif yaptığı iddia edildi.

TEKLİFİ REDDETTİ

Söz konusu TFF Başkan Adayının kim olduğu belirtilmezken Erden Timur futboldan uzak kalmak istediğini söyleyerek teklifi reddetti.

Erden Timur'un teklifi reddetmesine rağmen özellikle Fenerbahçeli taraftarlar bu durumun gerçekleşme ihtimaline karşı çıktı.