Erden Timur iş teklifi aldı. Ortalık karıştı

Düzenleme: Kaynak: GS Gazete
Erden Timur iş teklifi aldı. Ortalık karıştı

TFF Başkan Adayı Erden Timur'a sürpriz bir teklif yaptı.

2 sezondur Galatasaray’da Sportif AŞ Başkanvekilliği görevini yürüten Erden Timur’u yaptığı basın toplantısında istifa ettiğini duyurdu.

487975.jpg

"TUTUNACAK DALIM KALMADI"

Galatasaray siyasetinden bıktığını ve camia tarafından yalnız bırakıldığını ifade eden Erden Timur “tutunacak dalım kalmadı” diyerek görevinden ayrıldı.

CAMİA SARSILDI

Görevi boyunca alınan 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu ile taraftarın sevgilisi haline gelen Timur’un istifası sarı-kırmızılıları sarstı.

665eddfe8f2625b53f7b0529.webp

TFF BAŞKAN ADAYINDAN SÜRPRİZ TEKLİF

Timur’un istifası sıcaklığını korurken herkesi şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

18 Temmuz’da gerçekleşecek TFF Başkanlığı seçimleri öncesi bir adayın kendisine TFF Başkanvekilliği görevi için teklif yaptığı iddia edildi.

tff.jpg

TEKLİFİ REDDETTİ

Söz konusu TFF Başkan Adayının kim olduğu belirtilmezken Erden Timur futboldan uzak kalmak istediğini söyleyerek teklifi reddetti.

Erden Timur'un teklifi reddetmesine rağmen özellikle Fenerbahçeli taraftarlar bu durumun gerçekleşme ihtimaline karşı çıktı.

İlgili Haberler
Arda Güler ortalığı yaktı
Sakaryaspor'da sürpriz ayrılık kararı
Sakaryaspor'da sürpriz ayrılık kararı
Beşiktaş yeni hocasıyla anlaştı
Son Haberler
Down sendromlu öğrenciyi yerlerde sürükleyip tekme attı. Anne öğretmeni böyle yakaladı Gündem
Down sendromlu öğrenciyi yerlerde sürükleyip tekme attı. Anne öğretmeni böyle yakaladı
Ankara'da down sendromlu öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı Gündem
Ankara'da down sendromlu öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı
İsrail Gazze’de el yükseltti. 50 bin asker daha. Dünya
İsrail Gazze’de el yükseltti. 50 bin asker daha.
Park halindeki otobüs yandı, sıçrayan alevler 2 otobüsü daha yaktı Gündem
Park halindeki otobüs yandı, sıçrayan alevler 2 otobüsü daha yaktı
Erdoğan Akşener görüşmesi sona erdi Gündem
Erdoğan Akşener görüşmesi sona erdi
Dicle Nehri’nde mahsur kalan 4 çocuk ve genç kurtarıldı Yerel Haberler
Dicle Nehri’nde mahsur kalan 4 çocuk ve genç kurtarıldı
SSK hizmet dökümünü kimler görebilir? Ekonomi
SSK hizmet dökümünü kimler görebilir?