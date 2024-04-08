Erden Timur medya patronu oldu

Kaynak: Medyaradar
Erden Timur medya patronu oldu
Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur bu kez de medya patronu oldu.

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, inşaattan sonra medya dünyasına da girdi.

Erden Timur'un şirketi TMR Yayıncılık Amerikan iş ve ekonomi dergisi Forbes’un Türkiye lisansını aldı.

TMR Yayıncılık, Forbes Türkiye’nin ilk sayısını haziran ayında çıkaracak. Daha sonra dijital kanallar devreye girecek.

Erden Timur, 2010 yılında Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. çatısı altında Nef Gayrimenkul'ü kurmuştu.

Pek çok inşaat projesine imza atan şirket kısa sürede büyümüştü.

Erden Timur, 2022 yılında Dursun Özbek’in Galatasaray’da başkanlığa seçilmesinin ardından da Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapmaya başladı.

İlgili Haberler
Olympiakos'un hocasından flaş Fenerbahçe açıklaması
Son Haberler
Göztepe alev aldı. Koşar adım Süper Lig'e Spor
Göztepe alev aldı. Koşar adım Süper Lig'e
Diyarbakır’da yıldırım düştü ev ve fabrikaya zarar verdi Yerel Haberler
Diyarbakır’da yıldırım düştü ev ve fabrikaya zarar verdi
Aydın’da trafik kazası. 4 yaralı Yerel Haberler
Aydın’da trafik kazası. 4 yaralı
Kadını taciz ettiği iddia edilen Tunuslu suçlu 17. katta düştü Video
Kadını taciz ettiği iddia edilen Tunuslu suçlu 17. katta düştü
Köpeğin banyo keyfi sosyal medyada viral oldu Video
Köpeğin banyo keyfi sosyal medyada viral oldu
A Milli Takım Hollanda'ya 2-1 yenildi Spor
A Milli Takım Hollanda'ya 2-1 yenildi
Netanyahu açıkladı. Filistinlilerin son sığınağı Refah'a saldırının tarihi belli oldu Gündem
Netanyahu açıkladı. Filistinlilerin son sığınağı Refah'a saldırının tarihi belli oldu