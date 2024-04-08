Erden Timur medya patronu oldu

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, inşaattan sonra medya dünyasına da girdi.
Erden Timur'un şirketi TMR Yayıncılık Amerikan iş ve ekonomi dergisi Forbes’un Türkiye lisansını aldı.
TMR Yayıncılık, Forbes Türkiye’nin ilk sayısını haziran ayında çıkaracak. Daha sonra dijital kanallar devreye girecek.
Erden Timur, 2010 yılında Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. çatısı altında Nef Gayrimenkul'ü kurmuştu.
Pek çok inşaat projesine imza atan şirket kısa sürede büyümüştü.
Erden Timur, 2022 yılında Dursun Özbek’in Galatasaray’da başkanlığa seçilmesinin ardından da Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapmaya başladı.
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