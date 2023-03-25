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Erden Timur'dan Galatasaraylıları yıkan açıklama

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, yıllık olağan genel kurul toplantısında konuştu.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 15:49
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Erden Timur'dan bomba itiraf

Erden Timur'dan Galatasaraylıları yıkan açıklama
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, yıllık olağan genel kurul toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Timur, "Nicolo Zaniolo'yu biz almadan 6 gün önce Bournemouth'a satılıyordu 30 milyon euro karşılığında. Son gece, 5 yıl vadeyle, ilk ödemesi kasım ayında olmak üzere, yarı fiyatına, 15 milyon euroya aldık. Başarılı olduğumuz, Sneijder ve Drogba gibi oyuncuları getirdiğimiz senelerle aynı parayı harcadık" dedi.

Timur, sarı kırmızılıları yıkan bir de itirafta bulundu ve Hakim Ziyech'i nasıl ellerinden kaçırdıklarını anlattı. Timur, şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl aldık diye şey yaparsak, biz transferin son gününde şöyle bakıyorduk, 'Ya oyuncunun son anda vazgeçtiği ya da kulübün son anda vazgeçtiği' Öyle durumlarda travmatik bir şey oluyor. Oyuncu kulübe, kulüp oyuncuya küsüyor. 2 tane oyuncu bulduk. Bir tanesi kulübünde kaldık. 3 dakika farkla kulübü yetiştiremedi bu da Hakim Ziyech'ti. Chelsea, 3 dakika ile yetiştiremedi, kaldı. Diğeri de Zaniolo'ydu. Seneye de sözleşmesi dolacağı için, seyircisi evi bastığı için, Roma'yı terk ettiği için 30 milyon euro'luk oyuncuyu 15 milyon euro'ya aldık. Cebimizden de bir kuruş çıkmadı."

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