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Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 6 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 02:39
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Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre 6 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

Buna göre; Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Naci Çağlar, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Çakmak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Bakan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cem Zorlu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Kul ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mümin Şahin atandı.

Atamaların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NA ATAMALAR

Bunlarla birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan diğer atama kararları şu şekilde:

İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğüne, Metin Erol; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Ali Osman Akalan, Strateji Geliştirme Başkanlığına ise Şeyda Kutsi atandı.

YÖK ATAMALARI

Yüksek Öğretim Kurulu üyeliklerine, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Prof. Dr. Naci Gündoğan, Prof. Dr. Burhaneddin Sandıkçı, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ve Prof. Dr. Arif Bilgin atandı.

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