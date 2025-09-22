Erdoğan ABD’de neye uğradığını şaşırdı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

New York ziyaretinde Erdoğan'ı şaşırtan bir olay yaşandı. Times Meydanı'ndaki dev ekrana Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in "Umut" başlıklı fotoğrafı yansıtıldı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York ziyaretinde şaşırtan bir gelişme yaşandı. Times Meydanı'ndaki dev ekrana Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in "Umut" başlıklı fotoğrafı yansıtılması dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine giden Erdoğan’ı şoke eden bir olay yaşandı. Kentteki Türk Evine de giden Erdoğan'ı Times Meydanı'nda dikkat çeken bir pankart ile karşılandı.

Fotoğrafta Ekrem İmamoğlu ve eşi, kızları, Özgür Özel ve onun kızı var. Fotoğrafın üstüne ise ‘umut’ yazısının yer aldığı görüldü.

