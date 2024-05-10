Erdoğan: Adaletin olmadığı yerde refah olmaz

İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın, devlet geleneğindeki devamlılığın simgelerinden olduğunu ifade etti. Erdoğan, devletin adaletle hükmettiği, adalet dağıttığı ve adaletin tecellisini sağladığı müddetçe güçlü ve dimdik ayakta olduğunu vurguladı.

"ADALETİN OLMADIĞI YERDE REFAH OLMAZ"

Erdoğan, adaletin olmadığı yerde huzur ve refahın olmayacağını, milleti bir arada tutan bağın zayıflamaya başlayacağını söyledi.

Bunun için adli ve idari yargı fark etmeksizin, adliyenin kapısını adaletin kapısı haline getirdikleri ölçüde, geleceğe güvenle bakılabileceğine inandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii burada şu hususu ifade etmek durumundayım. Biz adalete büyük önem veren ama aynı zamanda yakın tarihinde pek çok adaletsizliğe şahitlik etmek zorunda kalan bir milletiz. Adaletsizlik duygusunun, insanımızın gönül dünyasını nasıl kırılmaya yol açabileceğini, demokrasi mücadelemiz boyunca bizzat yaşadık, gördük. 27 Mayıs darbecilerinin, gerçek bir mahkemeden ziyade kötü bir tiyatroyu andıran Yassıada'da işledikleri hukuk katliamlarını unutmuyoruz. Rahmetli Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idamı üzerinden geçen 63 yıla rağmen milletimizin kalbinde bir yara olarak halen kanıyor.