Erdoğan AKP’nin oyları düşünce partisini fırçaladı iddiası

Erdoğan’ın MYK toplantısında, milletvekili listelerinde hata yapıldığını ve AKP’nin oylarının düştüğü gerekçesiyle partisine kızdığı iddia edildi.

Erdoğan AKP’nin oyları düşünce partisini fırçaladı iddiası

Türkiye 14 Mayıs’ta sandığa gitti. Sonuçlara göre yeni cumhurbaşkanı ikinci turda belli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'taki seçimde yarışacak.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, Erdoğan’ın, önceki günkü MYK toplantısında, partililerine, AKP’nin oyunun yüzde 35.58’e düşmesi nedeniyle “kızdığı” ileri sürüldü.

Erdoğan’ın, pek çok ilde “AKP’nin daha fazla milletvekili çıkarabilecekken milletvekili aday listelerinde hata yapıldığını, bu nedenle pek çok ilde adayların vatandaşlarca benimsenmediği” değerlendirmesinde bulunduğu ifade edilirken “Seçim döneminde çok daha fazla sahada olunmalıydı. Pek çok ilde adaylar benimsenmediği için milletvekili sayısı düştü. Burada iyi çalışılmadı” dediği iddia edildi.

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MHP İLE ORTAK ÇALIŞMA KARARI

AKP MYK’de ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için MHP ile “ortak çalışma kararı alındığı” öğrenildi. AKP ve MHP’nin 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur seçimleri için “ortak seçim büroları” kuracağı da ifade edilirken, partide, “AKP ve MHP’nin ortak cumhurbaşkanı adayı Erdoğan. MHP, 14 Mayıs’taki seçimlerde de sahada ‘Adayımız Erdoğan’ çalışması yürütmüştü.

Milletvekilliği için ayrı çalışmalar yürütüldü ancak 28 Mayıs’ta yapılacak seçim yalnızca Cumhurbaşkanlığı seçimi. Bu nedenle sahada MHP’nin de AKP’nin de söylemi aynı olacak. MHP ile sahada ikinci tur için daha etkin çalışma yürütülecektir” değerlendirmesi yapılıyor.

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