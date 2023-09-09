Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Delhi’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti.

KAYNAK: İHA
Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’deki Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi’nin ardından ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Türkiye-Almanya ikili ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) diyalog mekanizmasının yeniden işletilmesi, Rusya-Ukrayna savaşı ile bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

aw026740-04.jpg

Geçtiğimiz cumartesi günü koşu yaptığı sırada düşerek yaralanan Scholz görüşmeye, yüzünde darbeye bağlı ezilme meydana gelmesi sonucu taktığı “korsan bandı” olarak bilinen siyah göz bandı ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz’e geçirdiği kaza nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan ayrıca Türkiye-Almanya arasında 2022 yılında ulaşılan 45 milyar dolarlık ticaret hacmini artırmak için enerji arzı, yenilenebilir enerji, inovasyon ve teknoloji transferleri gibi alanlarda iş birliğini güçlendirmek gerektiğini ifade etti.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

aw026740-03.jpg

Öne Çıkanlar
Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
Yazıklar olsun Büyükekşi. Hakan Çalhanoğlu'nun öfkesini duyuyor musun
Yazıklar olsun Büyükekşi. Hakan Çalhanoğlu'nun öfkesini duyuyor musun
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Dönence yeni bölüm ne zaman? Dönence 10 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Dönence yeni bölüm ne zaman? Dönence 10 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Maden suyunu sakın böyle tüketmeyin Sağlık
Maden suyunu sakın böyle tüketmeyin
BDDK'dan yönetmelik değişikliği Ekonomi
BDDK'dan yönetmelik değişikliği
Beyine bitiren 9 alışkanlıktan uzak durun. Doktorlar uyarılarını açıkladı Sağlık
Beyine bitiren 9 alışkanlıktan uzak durun. Doktorlar uyarılarını açıkladı
Aracın çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı Yaşam
Aracın çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı
Uşak'ta patlamamış el bombası bulundu Yaşam
Uşak'ta patlamamış el bombası bulundu
Arka Sokaklar 641 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Arka Sokaklar 641 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?