Erdoğan Alpay Özalan'a sahip çıktı Ahmet Şık'a 'provokatör' dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’te Kiler İplik Fabrikası önünde düzenlenen toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında TBMM'de AKP milletvekili Alpay Özalan'ın TİP milletvekili Ahmet Şık'a yönelik saldırısı ile gündeme gelen Can Atalay oturumuna dair ilk kez konuştu.

Ahmet Şık'ı "marjinal" ve "provokatör" olarak nitelendiren Erdoğan, muhalefeti sert bir dille eleştirdi.

Erdoğan, "Yıllarca çevrecilik üzerinden bize ders vermeye çalışanlar, bugün İstanbul’un çevre zenginliğini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Belediyeleri kısa sürede akraba çiftliğine çevirdiler, meydanlarda söz verdikleri halde binlerce belediye işçisini kapı dışarı ettiler. Avrupa’da lüks içinde yaşayan elitist bir zümre ortaya çıktı, kendi menfaatleri dışında bir gündemleri yok. Meclis'te provokasyon yapan bu marjinale kimlerin kol kanat gerdiğini hepimiz gördük" dedi.

"BİR AVUÇ MARJİNAL, MUHALEFETİ ESİR ALMIŞ"

Erdoğan, "Meclis kürsüsünden millete hakaret eden bu provokatörü, ellerinden gelse demokrasi kahramanı ilan edeceklerdi. Muhalefetin bu koroya katılması, teslimiyetin bir işaretidir. Bir avuç marjinal, muhalefeti esir almış, onları parmağında oynatmaktadır" şeklinde konuştu.

"ESKİ TÜRKİYE TAMAMEN GERİDE KALDI"

Erdoğan, konuşmasında Bitlis'e yapılan yatırımlar hakkında da bilgi verdi. "Bugün 1 milyar 776 milyon liralık yatırımı Bitlis'e kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Bu yatırımlar şehrimizin çehresini değiştirecek. Terörün karanlık gölgesi Doğu illerimizden çekildikçe, şehirlerimizin potansiyeli ortaya çıkmaktadır. Eski Türkiye tamamen geride kaldı" ifadelerini kullandı.

"YULARINI TÜRKİYE DÜŞMANLARININ TUTTUĞU PROVOKATÖRLERİN OYUNLARINA GELMEYECEĞİZ"

Ayrıca, Erdoğan, "Yularını Türkiye düşmanlarının tuttuğu provokatörlerin oyunlarına gelmeyeceğiz. Milletimiz bunların neyin peşinde olduğunu çok iyi bilmekte, bunlardan ülkeye hayır gelmez" diye ekledi.